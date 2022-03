Wicenaczelny "Bild" mocno o zależności Merkel od Putina!

Szef fundacji "Białoruski Dom" Aleś Zarembiuk pytany w radiu RMF FM o to, jak odbiera rozmowy kanclerz Niemiec Angeli Merkel z Alaksandrem Łukaszenką, odparł: Nawet my, tutaj w Warszawie, na wolności w wolnym kraju odbieramy to bardzo źle. "On wczoraj na pewno otwierał szampana, bo dostał oprócz tego jeszcze 700 tysięcy euro"