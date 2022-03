W moskiewskim City gasną światła. Rośnie ranga Polski

Wycofanie się firm z Rosji to szansa dla Polski. DXC Technology, globalny gigant konsultingowy w IT, opuszcza Rosję — to kolejny po Accenture znak, że globalny konsulting IT, dostawcy usług w chmurze i dostawcy usług MSSP na nowo zastanawiają się nad swoimi strategiami biznesowymi podczas inwazji Rosji na Ukrainę. W Polsce zamierza zwiększyć działania. Powołało nowego szefa w Polsce

W oświadczeniu o decyzji o wyjściu z Rosji DXC oświadcza, że potępia „nieuzasadnioną agresję” rządu rosyjskiego – która „prowadzi do śmierci, obrażeń i wysiedlenia niewinnych cywilów na Ukrainie”; zgadza się z „każdą osobą, firmą i rządem na całym świecie, która wzywa do natychmiastowego zakończenia tego niesprowokowanego ataku na Ukrainę”; obiecuje wesprzeć 4000 kolegów z DXC w Rosji — chociaż szczegóły finansowe tego wsparcia nie zostały ujawnione; oraz obiecał wyrównać darowizny pracowników na działania humanitarne Czerwonego Krzyża w wysokości 200%.

Strategia DXC odzwierciedla strategię Accenture, która również wstrzymała działalność w Rosji, zobowiązując się jednocześnie wspierać około 2300 pracowników w Rosji, których dotyczy ta decyzja.

Według badań ChannelE2E i MSSP Alert, zarówno Accenture, jak i DXC plasują się wśród 250 najlepszych dostawców MSP chmury publicznej i 250 najlepszych dostawców usług MSSP na świecie.

W Polsce DXC Technology powołało właśnie Michała Burdę na stanowisko lokalnego Dyrektora Zarządzającego

DXC Technology, globalny lider w dziedzinie usług IT, powołał Michała Burdę na stanowisko Dyrektora Zarządzającego polskiego oddziału firmy. Będzie on odpowiedzialny za rozwój działalności DXC w Polsce w oparciu o znaczącą obecność 5 000 pracowników, którzy świadczą usługi IT dla klientów w regionie EMEA i na całym świecie. Michał Burda będzie koncentrował się na wzroście biznesu w kluczowych branżach, takich jak sektor energetyczny, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, handel detaliczny, ubezpieczenia i sektor administracji.

DXC Technology jest globalnym liderem w zakresie usług IT typu end-to-end, obsługującym blisko 6 000 klientów z sektora prywatnego i publicznego w ponad 70 krajach na świecie. W 2019 roku DXC wzmocniło swoją obecność w Polsce poprzez przejęcie Luxoft, firmy specjalizującej się w rozwiązaniach cyfrowych i inżynierii oprogramowania. DXC posiada biura, centra usługowe i ośrodki inżynierii oprogramowania w kilku polskich miastach, w tym w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku i Elblągu.

Michał Michał Burda ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w branży technologicznej, pracując na wielu wysokich stanowiskach na poziomie krajowym i regionalnym. Posiada bogate doświadczenie w zakresie rozwoju biznesu, zarządzania projektami strategicznymi oraz architektury IT, szczególnie w branżach o wysokim stopniu regulacji, takich jak bankowość i ubezpieczenia.

Jestem dumny, że mogę odegrać wiodącą rolę w kolejnym rozdziale działalności DXC w Polsce. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu, w połączeniu ze sprawnością i zorientowaniem na klienta nowego DXC, wchodzimy w nową, ekscytującą fazę wzrostu naszej działalności w Polsce i na całym świecie. Wraz z naszym utalentowanym polskim zespołem, jestem przekonany, że jesteśmy w stanie pełnić rolę zaufanego partnera w cyfrowej transformacji polskich przedsiębiorstw - mówi Michał Burda.

DXC dostarcza usługi IT o znaczeniu krytycznym oraz rozwiązania cyfrowe w całym łańcuchu wartości IT. Pomaga klientom minimalizować ryzyko migracji do chmury, tworzyć i modernizować aplikacje oraz zachować bezpieczeństwo przed atakami cybernetycznymi. DXC pomaga również klientom przekształcać miejsce pracy za pomocą rozwiązań cyfrowych, które umożliwiają pracę zdalną, zwiększając jednocześnie zaangażowanie i produktywność. Spółka również działa zgodnie z tymi założeniami. DXC przeszło na model „virtual first”, co oznacza, że ponad 90% pracowników na całym świecie wykonuje swoje obowiązki zdalnie i korzysta z zaawansowanych technologii, takich jak analityka i metaverse.

Michał jest jednym z wielu nowych, utalentowanych liderów w DXC, którzy pomagają nam przekształcać kulturę i możliwości naszej firmy. Jest on doskonałym dopełnieniem naszego zespołu i będzie odgrywał kluczową rolę w prowadzeniu biznesu i wprowadzaniu DXC na ścieżkę wzrostu - dodaje Joergen Jakobsen, Vice President EMEA, Nordics & Eastern Europe w DXC Technology.

Przez ostatnie 16 lat Michał Burda pełnił funkcję Vice President Consulting Services Head of Insurance and Banking Sector na Polskę, Litwę i Łotwę w polskim oddziale firmy CGI. Michał Burda jest absolwentem Politechniki Warszawskiej i Wyższej Szkoły Informatyki w Warszawie.

O DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) pomaga globalnym firmom w zarządzaniu ich kluczowymi systemami i operacjami, jednocześnie modernizując IT, optymalizując architektury danych oraz zapewniając bezpieczeństwo i skalowalność w chmurach publicznych, prywatnych i hybrydowych. Największe światowe firmy i organizacje sektora publicznego ufają DXC w zakresie wdrażania usług w ramach stosu technologii dla przedsiębiorstw, aby osiągnąć nowy poziom wydajności, konkurencyjności i doświadczenia klientów. Więcej informacji o tym, jak firma zapewnia klientom i współpracownikom doskonałość działania jest dostępne na DXC.com.

