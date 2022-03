Prezydent Duda w BBC: jeśli Putin użyje broni chemicznej, NATO musi pomyśleć, co dalej

Jeśli prezydent Rosji Władimir Putin faktycznie użyłby na Ukrainie broni chemicznej, NATO będzie musiało bardzo poważnie zastanowić się, co zrobić, bo byłaby to sytuacja niebezpieczna dla całego świata - powiedział prezydent RP Andrzej Duda w niedzielę w rozmowie z BBC.

Andrzej Duda, zapytany, czy użycie broni chemicznej mogłoby spowodować interwencję NATO, powiedział: „Oczywiście, wszyscy mają nadzieję, że nie odważy się tego zrobić. Ale jeśli użyje broni masowego rażenia, to będzie to zmiana całej sytuacji. Na pewno (NATO) musiałoby usiąść do stołu i poważnie zastanowić się, co zrobić, bo wtedy sytuacja staje się niebezpieczna nie tylko dla Europy, ale i dla całego świata”.

PAP/RO