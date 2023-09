ORLEN Paczka coraz mocniejsza

Liczba punktów, w których można skorzystać z usługi ORLEN Paczka, przekroczyła już 10 tysięcy. Koncern zwiększa swój potencjał na rynku usług kurierskich, pozyskując kolejne punkty partnerskie oraz inwestując we własne automaty paczkowe. Do końca roku firma chce posiadać cztery tysiące takich automatów.

Segment usług kurierskich jest ważną częścią strategii rozwoju oferty detalicznej Grupy ORLEN. W ciągu 1,5 roku ORLEN Paczka stała się istotnym graczem na krajowym rynku i cały czas rozwija się bardzo dynamicznie. W ciągu roku liczba klientów naszej usługi wzrosła o 90 procent. Koncentrujemy się na rozbudowie potencjału logistycznego i rozwoju segmentu automatów paczkowych, których liczba w tym roku podwoi się – mówi Daniel Obajtek, prezes Grupy ORLEN.

Pod koniec sierpnia liczba punktów odbioru ORLEN Paczki przekroczyła 10 tys. Przesyłki można obecnie nadać i odebrać w ponad 3,3 tys. automatów paczkowych, na ok. 1,1 tys. stacji paliw, 700 kioskach RUCHU i ok. 5 tys. punktach partnerskich. Sieć ORLEN Paczki dynamicznie powiększa się z każdym dniem.

Od momentu uruchomienia we wrześniu 2021 r. ORLEN Paczka notuje znaczne wzrosty wolumenów paczek i zwielokrotnienie liczby nadawców. W porównaniu do II kwartału zeszłego roku, w ostatnim kwartale br. koncern odnotował 165 proc. wzrost wolumenu paczek i 90 proc. wzrost liczby użytkowników. Usługa gwarantuje dostawy paczek ze sklepów internetowych w jeden dzień roboczy i zapewnia aż trzy dni na odbiór przesyłki. W celu podniesienia komfortu i dostępności ORLEN Paczki, koncern mocno inwestuje w automaty paczkowe. Obecnie jest ich 3,3 tys., ale do końca roku ich liczba przekroczy 4 tysiące.

Jednocześnie koncern rozwija sieć centrów logistycznych. Aktualnie ORLEN Paczka dysponuje 19 centrami i planuje uruchomienie do końca roku kolejnych czterech. Firma zwiększa również liczbę kurierów oraz rozbudowuje trasy logistyczne, aby pomimo rosnącej liczby klientów oraz transportowanych przesyłek, nadal gwarantować dostawę ze sklepów internetowych w jeden dzień.

Koncern odnotowuje stałe wzrosty wskaźników satysfakcji użytkowników ORLEN Paczki – aż 82 proc. z nich przyznaje jej najwyższą ocenę a 91 proc. klientów ocenia jako ponadprzeciętną.

PR/RO

