Nowe wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli

Główny Inspektorat Sanitarny zaktualizował wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech. Opublikowano je na stronie internetowej MEiN.

W trosce o bezpieczeństwo uczniów, pracowników szkół i ich najbliższych rekomendowane jest szczepienie jako świadoma decyzja w zakresie ochrony przez zachorowaniem i przenoszeniem COVID-19 - wskazano w wytycznych.

Do placówki uczęszczać może wyłącznie dziecko zdrowe bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nie obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. Dzieci mają być przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe, bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nie obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. Rekomenduje się nie przyprowadzanie dziecka do placówki, jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych.

W wytycznych wskazano, by do grupy dzieci przyporządkowani byli, w miarę możliwości organizacyjnych, ci sami opiekunowie. Grupa dzieci wraz z opiekunem powinna, w miarę możliwości, przebywała w wyznaczonej i stałej sali.

Zaleca się z sali, w której przebywa grupa, usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie myć, czyścić lub dezynfekować.

Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów. W przypadku dzieci, które do placówki przyniosą zabawkę, ich opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci ich nie udostępniały innym, natomiast rodzice lub opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie, pranie, ewentualnie dezynfekcję zabawki.

Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, a także w czasie, gdy dzieci nie przebywają w sali, oraz - w razie potrzeby - również w czasie zajęć.

Rekomenduje się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, optymalnie na terenie placówki, ale z możliwością skorzystania z terenów rekreacyjnych.

W przypadku korzystania przez grupę z placu zabaw poza terenem placówki, zaleca się korzystanie z niego po uprzednim czyszczeniu z użyciem detergentu lub dezynfekowanie sprzętów/ przedmiotów, do których dzieci będą miały dostęp. Sprzęt na placu zabaw lub boisku, należącym do placówki, powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany. Jeśli nie ma takiej możliwości - należy zabezpieczyć go przed używaniem.