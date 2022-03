Abramowicz wylądował w Moskwie. „Kasjer Putina”

Po krótkim postoju w Stambule prywatny odrzutowiec związany z rosyjskim oligarchą Romanem Abramowiczem wylądował we wtorek w Moskwie. Abramowicz jest „kasjerem Putina” na Zachodzie - uważają autorzy dziennikarskiego śledztwa przedstawionego w poniedziałek w programie BBC Panorama.

BBC ujawniło nowe dowody na skorumpowane interesy, które przyczyniły się do powstania fortuny Romana Abramowicza. Właściciel klubu piłkarskiego Chelsea zarobił miliardy dolarów po zakupie firmy naftowej Sibneft od rządu rosyjskiego w 1995 r. za około 250 mln dolarów i odsprzedaniu jej państwu za 13 mld dolarów w 2005 roku.

Program BBC Panorama zdobył dokument mówiący, że rosyjski rząd został oszukany na 2,7 mld dolarów w umowie z Sibnieftem, jednak nie doszło do postępowania przeciwko Abramowiczowi, ponieważ był on chroniony przez byłego prezydenta Rosji Borysa Jelcyna. Dwa lata po dojściu do władzy Putina w 2002 r. Abramowicz w równie niejasnych okolicznościach miał nabyć firmę Slawneft.