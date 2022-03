Japonia też przyjmie ukraińskich uchodźców!

Rząd Japonii zapowiedział w piątek wprowadzenie sankcji wobec 15 osób fizycznych i 6 rosyjskich firm.

Jak głosi komunikat objęci nimi będą wysokiej rangi przedstawiciele ministerstwa obrony oraz państwowa firma Rosoboronoexport zajmująca się eksportem broni.

Sankcję, które obejmują również zamrożenie aktywów, to kolejne tego rodzaju posunięcia Japonii w odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę.

Kraj Kwitnącej Wiśni przyjmuje też uchodźców

Japonia rozpoczęła w piątek przyjmowanie uchodźców z Ukrainy na uproszczonych, mniej restrykcyjnych zasadach - poinformowała agencja Kyodo, powołując się na rząd w Tokio. Szukający schronienia przed wojną nie będą już musieli mieć w Japonii poręczyciela lub krewnych.

Ponadto osoby uciekające przed rosyjską inwazją z Ukrainy będą zwolnione z obowiązku okazania negatywnego testu na Covid-19, a także nie będą wliczane do dziennego limitu wjeżdżających do kraju - podała Kyodo. Według obowiązujących regulacji związanych z pandemią koronawirusa do kraju może przybyć 7 tys. osób dziennie.

Japońskie władze zapewnią uchodźcom zakwaterowanie, niezbędne przedmioty pierwszej potrzeby oraz pomogą im w znalezieniu pracy lub studiów - poinformował rząd.

„Poprosiłem, by zapewniono wystarczające wsparcie tym, którzy w ciężkich warunkach uciekają (przed wojną) do naszego kraju” - przekazał główny sekretarz japońskiego rządu Hirokazu Matsuno.

2 marca premier Japonii Fumio Kishida ogłosił, że kraj zacznie przyjmować uchodźców z Ukrainy. W środę przyjęto ich 73 na starych zasadach, za poręczeniem.

PAP/ as/