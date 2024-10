Rosja uderzy na Japonię? "Naruszenie przestrzeni"

To godne ubolewania, że Rosja nie traktuje poważnie protestów Japonii w sprawie naruszenia przez rosyjski samolot wojskowy jej przestrzeni powietrznej - oświadczył w czwartek rzecznik japońskiego rządu Yoshimasa Hayashi. Stosunki obu krajów pogorszyły się od inwazji Kremla na Ukrainę.

W reakcji na trzykrotne naruszenie przestrzeni powietrznej Japonii przez rosyjski samolot wojskowy Ił-38, do czego doszło 23 września, ówczesny premier Fumio Kishida wystosował kanałami dyplomatycznymi „ostry protest” wobec Moskwy.

„ Godne ubolewania”

„Niezwykle godne ubolewania jest to, że nie można powiedzieć, by strona rosyjska poważnie potraktowała protesty Japonii” - powiedział Hayashi podczas konferencji prasowej, odnosząc się do środowego oświadczenia rosyjskiego ministerstwa spraw zagranicznych.

Podczas briefingu prasowego rzeczniczka MSZ Maria Zacharowa powiedziała, że władze Japonii „próbowały zaprotestować w tej sprawie kanałami dyplomatycznymi”, ale „Rosja odrzuciła to oskarżenie, ponieważ nie mamy żadnych informacji potwierdzających jego zasadność”.

Wezwanie do czujności

Hayashi dodał, że rząd w Tokio ponownie poinformował władze w Moskwie o swoim stanowisku i zdecydowanie wezwał je, by zapobiegły powtórzeniu się takich sytuacji.

Agencja Kyodo przypomina, że stosunki japońsko-rosyjskie pogorszyły się od czasu inwazji sił rosyjskich na Ukrainę w lutym 2022 r. Władze w Tokio wdrożyły sankcje gospodarcze wobec Moskwy w porozumieniu z Waszyngtonem i państwami o podobnych poglądach.

Krzysztof Pawliszak

PAP/ as/

