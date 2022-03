INFOGRAFIKA. Wschodnia flanka nie jest słaba

Przygotowujemy się do tego, by bardzo szybko stworzyć własną obronę przeciwlotniczą, korzystając z doświadczeń brytyjskich; nie mamy nic do stracenia - powiedział szef MON Mariusz Błaszczak.

Sekretarz obrony Wielkiej Brytanii Ben Wallace ogłosił w czwartek po spotkaniu z szefem MON Mariuszem Błaszczakiem, że Wielka Brytania rozmieści w Polsce system przeciwlotniczy średniego zasięgu Sky Sabre i dodatkowo wyśle 100 żołnierzy, aby zagwarantować bezpieczeństwo polskiej strefy powietrzne

Błaszczak powiedział w piątek na antenie TVP Info, że bateria Sky Sabre trafi do Polski w ciągu najbliższych tygodni.

Szef MON poinformował także, że Polska przygotowuje się do tego, by „bardzo szybko” stworzyć własną obronę przeciwlotniczą, korzystając z doświadczeń brytyjskich. „Przystąpiliśmy do działań, w których rezultacie będziemy mieli własną obronę przeciwlotniczą, u nas wyprodukowaną” - powiedział szef MON.

To będzie połączenie tego, co kupimy za granicą z tym, co może być wyprodukowane w naszym kraju. Zależy nam na czasie, nie mamy nic do stracenia. Jest fundament finansowy w postaci podpisanej dziś przez pana prezydenta Andrzeja Dudę ustawy o obronie ojczyzny - dodał.

PAP/RO