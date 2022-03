Ruszyła współpraca Polski z Virgin Orbit przy wynoszeniu satelitów

Polski rząd zdecydował się na rozpoczęcie współpracy z Virgin Orbit, spółką należącą do Grupy Virgin zajmującą się wynoszeniem małych satelitów. 16 marca zakłady produkcyjne Virgin Orbit w Long Beach w Kalifornii odwiedził minister rozwoju i technologii Piotr Nowak oraz przedstawiciele Polskiej Agencji Kosmicznej (Polsa) i została podpisana umowa

Dzięki rozpoczętej współpracy z firmą Virgin Orbit, Polska stanie się pierwszym krajem w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, skąd wynoszone będą satelity. Polskę wybrano na miejsce lokalizacji centrum kosmicznego, dostępnego także dla krajów z regionu.

List intencyjny w sprawie wejścia Polski na rynek wynoszenia małych satelitów podpisali 16 marca w Los Angeles w obecności ministra Piotra Nowaka prezes Polsa prof. Zbigniew Wrochna i prezes Virgin Orbit Dan Hart.

Technologia o nazwie LauncherOne – to sposób wynoszenia w przestrzeń kosmiczną satelitów za pomocą rakiety instalowanej na specjalnie przystosowanym samolocie.

Jesteśmy krok dalej! Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej Polsa prof. Grzegorz Wrochna i prezes Virgin Orbit zajmującej się wystrzeliwaniem małych satelitów Dan Hart podpisali dziś list intencyjny w sprawie dostarczenia do Polski LauncherOne, technologii do wynoszenia obiektów na orbitę. Planowany pierwszy start: 2023 – napisał w środę minister Piotr Nowak na Twitterze.

Dzisiejsze wydarzenie to kolejny etap w budowaniu przez Polskę suwerennego systemu satelitarnego. Jest to szczególnie ważne w obecnej sytuacji geopolitycznej. Rozwój nowych technologii, w tym nawigacji, zobrazowania Ziemi, czy telekomunikacji są niezastąpione min. w zapewnianiu bezpieczeństwa kraju i rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych – stwierdził minister rozwoju i technologii Piotr Nowak na portalu rynek-lotniczy.pl.

Vladymyr z Charkowa pracuje w Virgin Orbit w Los Angeles. Tuż po spotkaniu w sprawie sprowadzenia do Polski LauncherOne podszedł, by podziękować za wsparcie Polaków dla Ukrainy. Przekazuję to podziękowanie wszystkim, którzy pomagają w każdy możliwy sposób. #PolandFirstToHelp - poinformował w piątek Piotr Nowak.