Premier: to, co się dzieje na Ukrainie, to masakra; konieczne miażdżące sankcje

To co się dzieje na Ukrainie, to masakra, to jest barbarzyństwo, atakowani są cywile; konieczne są miażdżące sankcje na paliwa kopalne i odcięcie Rosji od szlaków transportowych - powiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki przed szczytem UE w Brukseli

Premier na briefingu w Brukseli podkreślił, że „powinniśmy zdecydowanie postąpić w obszarze sankcji dotyczących gazu, ropy, węgla, wszystkich węglowodorów”. „Jeżeli dzisiaj nie zapłacimy tej ceny, to zapłacimy tę cenę w taki czy inny sposób jutro i pojutrze” - ocenił. „Musimy przekonać wszystkich do miażdżących, jak najdalej posuniętych sankcji” - oświadczył szef rządu.

Morawiecki zapowiedział, że zaapeluje, o to, żeby „dostęp do portów europejskich, handel z Rosją, drogą, koleją, został odcięty”. „To jest jedyna droga do tego, żeby Rosja odstąpiła od swojej agresywnej polityki” - przekonywał.

To, co się dzieje dzisiaj na Ukrainie, to już nie jest zwykła wojna, to już nie jest tylko agresja jednej armii przeciwko drugiej, to jest masakra, to jest rzeź przeciwko cywilom, rzeź przeciwko niewinnym osobom - dzieciom, kobietom, osobom starszym - powiedział premier.

Dodał, że na Ukrainie atakowane są konwoje humanitarne, co - jak mówił - to „już jest barbarzyństwo”. „O tym wszystkim też będę tutaj mówił podczas spotkania zarówno z prezydentem Joe Bidenem, jak i na naszej Radzie Europejskiej” - dodał.

Polska wypełnia obowiązek wobec sąsiada, ale także wobec wolnego świata. Aby wolny świat mógł pozostać dalej bezpieczny, aby móc przywrócić pokój na Ukrainie, potrzebujemy dzisiaj zdecydowania wobec Rosji, ale także wielkiego serca i odwagi wobec Ukrainy – powiedział premier.

Zapowiedział też wystąpienie w sprawie powołania „misji humanitarnej NATO, plus ewentualnie innych państw i organizacji międzynarodowych”.

Wyobraźmy sobie dramatyczną sytuację na Ukrainie, jeszcze bardziej dramatyczną, niż taka jaką ona jest dzisiaj. Czy dalej będziemy wtedy stali z bronią u nogi i patrzyli jak kilkadziesiąt kilometrów od granicy NATO, od granicy Unii Europejskiej, mordowani są cywile? Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że ta barbarzyńska polityka Rosji spotka się ze zdecydowaną odpowiedzią wolnego świata - mówił premier.

Wyraził nadzieję, że „barbarzyńska polityka Rosji spotka się ze zdecydowaną odpowiedzią wolnego świata”.

Polska dzisiaj stara się organizować pomoc humanitarną, dyplomatyczną, polityczną, także pomoc w postaci broni defensywnej, aby Ukraina obroniła swoją integralność terytorialną, swoją suwerenność, bo od tego zależy bezpieczeństwo Europy, pokój na świecie – podkreślił szef rządu.

