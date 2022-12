Premier: zdrowe finanse publiczne pozwalają na politykę społeczną

Dzisiejsza polityka społeczna to zupełnie coś innego niż było wcześniej, udało się to dzięki naprawieniu systemu finansów publicznych; zdrowe finanse publiczne pozwalają na politykę społeczną - mówił w czwartek premier Mateusz Morawiecki podczas w VII Kongresu Polskiego Kapitału.

Morawiecki podczas wystąpienia mówił o polityce społecznej prowadzonej przez jego rząd. Przyznacie państwo, że dzisiejsza polityka społeczna, w porównaniu do tego co było przez pierwsze 20. kilka lat III RP to niebo a ziemia; zupełnie coś innego niż było wcześniej - powiedział.

Premier wskazał, że udało się to dzięki naprawieniu systemu finansów publicznych, który - jak dodał - jest fundamentem funkcjonowania państwa.

Zdrowe finanse publiczne pozwalają na politykę społeczną – podkreślił Mateusz Morawiecki.

Szef rządu ocenił, że kiedy z jednej strony świat biznesu - przedsiębiorcy, a z drugiej państwo odpowiadają na aspiracje społeczne, to tworzy się najlepsze środowisko do pracy.

Dlatego pewnie po raz pierwszy w historii Polski od 200 lat czy nawet więcej, do Polski wracają migranci, którzy z niej wyjechali - powiedział. Dodał, że ostatnie trzy lata to ponad 300 tys. takich powrotów.

Kryzys to jednocześnie pewna szansa, nie można go przespać; kryzys daje możliwości wyjścia z ciosem z tych tarapatów, w które wpadliśmy - mówił premier Mateusz Morawiecki.

Musimy bardzo mocno postawić na badania, rozwój, naukę - dodał.

Musimy bardzo mocno postawić na badania, na rozwój, na naukę, na wdrożenia. To coś, co staraliśmy się robić od lat. Zarówno w wydatkach absolutnych, jak i w procencie liczonym w stosunku do PKB, mamy najwyższe nakłady na badania i rozwój w historii III Rzeczypospolitej - powiedział premier.

Zdaniem szefa rządu „to jest i tak daleko za mało”.

Dlatego stawiamy na ten rozwój poprzez naukę, poprzez edukację, poprzez wdrożenia, poprzez badania i jednocześnie zapraszając do tego kapitał - mówił.

Jak dodał, Polska robi to w taki sposób, żeby opłacało się wszystkim w Polsce inwestować m.in. nie tylko w greendfield.

Przyciągamy supernowoczesne korporacje globalne, które tutaj, u nas transportują swoją technologię i my uczymy się przez osmozę, a jednocześnie wchłaniamy polskie rozwiązania, zaangażujemy polskie małe i średnie przedsiębiorstwa, które przy okazji rosną, eksportują, tworzą wartość dodaną dla swoich właścicieli – powiedział Mateusz Morawiecki.

W ocenie premiera, „właśnie w takim sprzężeniu zwrotnym” jest szansa na wyjście z tych wszystkich kryzysów.

Kryzys to jednocześnie jest pewna szansa. Nie można - jak to się mówi w biznesie często - przespać kryzysu. Kryzys daje możliwości wyjścia z ciosem z tych tarapatów, w które wpadliśmy. Ja właśnie w taki sposób postrzegam te nasze polskie szanse, żebyśmy dobrze zrozumieli, odczytali trendy, które są wokół nas - powiedział.

Polska ma szanse być mocnym ogniwem odbudowujących się łańcuchów dostaw, łańcuchów produkcji, łańcuchów wartości dodanej - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Jak zaznaczył szef rządu podczas swojego wystąpienia, „polityka może określić w bardzo brutalny i okrutny sposób całą naszą rzeczywistość”.

Mając nadzieję na to, że nie tylko Ukraina obroni swoją suwerenność i integralność terytorialną, ale także że Rosja za swoją brutalną i bestialską politykę zostanie ukarana oraz że za parę miesięcy, może parę kwartałów najdalej wyjdziemy z tego trudnego politycznie czasu, trzeba koncentrować się na tym, co jest tym trendem przyszłości - podkreślił Morawiecki.

Myślę, że Polska może być beneficjentem nearshoringu, beneficjentem odtwarzania łańcuchów dostaw po COVID-19, po tym pewnym trendzie globalizacyjnym, który się zarysował – oświadczył premier.

Dodał, że „Polska ma szanse być mocnym ogniwem odbudowujących się łańcuchów dostaw, łańcuchów produkcji, łańcuchów wartości dodanej”. W jego opinii „to dla nas wielka szansa”.

Aby tak się stało, musimy się mocno włączyć w to, co wyznacza współczesne trendy globalne, trendy współczesnego kapitalizmu – podkreślił Mateusz Morawiecki.

Dziś zasady ochrony środowiska, energetyka odnawialna leżą w najlepiej pojętym interesie państwa polskiego - mówił Mateusz Morawiecki.

Musimy poszukiwać tego, co jest akceptowalne społecznie, co chroni środowisko naturalne - dodał.

Jak podkreślił podczas otwarcia Kongresu Polskiego Kapitału szef rządu, żyjemy w czasach gospodarczego przełomu.

Dziś wiemy lepiej niż wcześniej, że w ekonomii jedyne prawo, które działa, to prawo popytu i podaży - zaznaczył.

Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę, że nie można zapominać o zasadach zdrowego rozsądku, „o tym, że biznes musi się opłacać i o tym, że on musi się opłacać w obecnych okolicznościach, w taki sposób, aby jednocześnie był w pełni akceptowalny społecznie i politycznie”.

Oznacza to, jak mówił premier, że te elementy, które dzisiaj są bardzo często analizowane przez biznes - takie jak środowisko, człowiek, czyli zasady ESG „są fundamentalnie ważne dla właściwej przebudowy całego systemu, dla tworzenia nowych regulacji”.

Wierzę, że we współczesnym świecie musimy poszukiwać tego, co jest akceptowalne społecznie, co chroni środowisko naturalne, ale jednocześnie daje szanse szybkiego rozwoju” - zaznaczył Mateusz Morawiecki.

Szef rządu stwierdził, że „nie tylko chcemy odejść od węglowodorów kupowanych od barbarzyńskiego agresora, jakim się okazała Rosja”. „Nie chcemy też kupować węglowodorów od całkiem +przyzwoitych państw+ nas otaczających, ale takich węglowodorów, które są bardzo drogie i jednocześnie one wszystkie też zanieczyszczają środowisko” - powiedział.

