Media: Rząd Niemiec rozważa zakup tarczy antyrakietowej Arrow 3. Mogłaby objąć Polskę!

W związku ze wzrostem zagrożenia w Europie, wynikającego z agresji Rosji na Ukrainę, rząd Niemiec rozważa zakup tarczy antyrakietowej; pod uwagę brany jest izraelski system obronny przeciwrakietowej Arrow 3 – informuje w niedzielę „Tagesschau”. Według „Bild am Sonnntag” tarcza ta mogłaby objąć także Polskę.

„Musimy lepiej bronić się przed zagrożeniem ze strony Rosji. Potrzebujemy do tego tarczy antyrakietowej obejmującej cały kraj. Izraelski system Arrow 3, to optymalne rozwiązanie” – oświadczył Andreas Schwarz (SPD) z komisji budżetowej ds. budżetu obronnego w rozmowie z „Bild am Sonnntag”.

Kanclerz Olaf Scholz i inspektor generalny Bundeswehry Eberhard Zorn dyskutowali w zeszłym tygodniu o sposobach wykorzystania specjalnego funduszu w wysokości 100 mld euro, przeznaczonego na wzmocnienie obronności. Omawiano możliwość zakupu systemu Arrow 3, jednak ostateczna decyzja nie została jeszcze podjęta.

Ministerstwo obrony na razie nie chce potwierdzać oficjalnie tych informacji.

Koszt systemu z Izraela, to blisko 2 mld euro – informuje „Bild am Sonnntag”. Ponieważ jest dostępny na rynku, mógłby zacząć działać już w 2025 roku. Według gazety, byłoby możliwe włączenie do tego systemu obronnego także Polski, Rumunii czy krajów bałtyckich.

PAP/kp