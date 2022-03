Sasin: Finalizujemy utworzenie Krajowej Grupy Spożywczej

We wtorek została podpisana umowa o przekazaniu przez KOWR nadzoru właścicielskiego nad siedmioma spółkami z sektora rolno-spożywczego, która pozwala sfinalizować proces tworzenia Krajowej Grupy Spożywczej – powiedział we wtorek wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin

We wtorkowej konferencji uczestniczył również wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk, który mówił o znaczeniu państwowego holdingu spożywczego w niespokojnych czasach.

Przed chwilą została podpisana umowa o przekazaniu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) nadzoru właścicielskiego nad siedmioma spółkami z sektora spożywczego do Ministerstwa Aktywów Państwowych, a tym samym został zakończony proces konsolidacji nadzoru właścicielskiego przez scalenie go w MAP – powiedział we wtorek na konferencji prasowej wicepremier Sasin. To pozwala nam sfinalizować proces prowadzony wspólnie z ministerstwem rolnictwa od wielu miesięcy, proces powołania polskiego holdingu spożywczego, czy raczej Krajowej Grupy Spożywczej, bo tak chcemy, aby się nazywała. Chodzi o skonsolidowanie państwowego sektora spożywczego w jednym silnym podmiocie, który będzie wspierał politykę państwa w tym sektorze – dodał Sasin.

Szef MAP zapowiedział, że w ciągu siedmiu dni ministerstwo przedłoży Radzie Ministrów projekt uchwały. Rada Ministrów podejmie decyzję i będziemy mogli powiedzieć, że Krajowa Grupa Spożywcza stała się faktem – powiedział Sasin.

Holding będzie funkcjonował w oparciu o Krajową Spółkę Cukrową - powiedział szef MAP. Jak dodał, mamy zamiar pozyskiwać do tego holdingu nowe podmioty, w tym zagraniczne, bo dziś takie możliwości są.

Sasin zaznaczył, że bezpieczeństwo żywnościowe i wsparcie polskiego rolnictwa to fundamenty polityki rządu. Przypomniał, że rząd Zjednoczonej Prawicy buduje polskie duże podmioty, którym już się staje Krajowa Grupa Spożywcza. „Takim podmiotem będzie też powiększony Orlen i zaraz będziemy mówić o nowych konsolidacjach w gospodarce” - zapowiedział wicepremier.

Stwierdził, że napaść Rosji na Ukrainę i wynikające z niej zmiany pokazały, jak bardzo ważna jest możliwość zapewnienia bezpieczeństwa gospodarce.

Dlatego budujemy koncern paliwowo-energetyczny. Tutaj jesteśmy na ostatniej prostej połączenia Orlenu z PGNiG, w ciągu najbliższych kilku miesięcy powołanie nowego podmiotu stanie się faktem. Dzisiaj mówimy o konsolidacji sektora spożywczego, będziemy inicjować działania w innych obszarach gospodarki – dodał Sasin.

Jak podkreślił szef MAP, nie ma inne drogi, jeżeli Polska chce zachować suwerenność i bezpieczeństwo w kluczowych sektorach gospodarki.

Uczestniczący we wtorkowej konferencji wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk podkreślił, że Krajowa Grupa Spożywcza będzie jednym z ważniejszych podmiotów przetwórczych i handlowych. Pytany o przykłady jej wykorzystywania, wyjaśnił, że może być ona np. pośrednikiem w sprzedaży nawozów. Zaznaczył, że w ostatnim czasie ceny nawozów bardzo mocno wzrosły na skutek wzrostu cen gazu.

Grupa będzie miała taką możliwość, by być pośrednikom sprzedaży nawozów, by rolnicy mieli stabilne ceny. Może być podmiotem o znacznym kapitale, by zajmować się zbiorowym zaopatrzeniem w nawozy - powiedział minister rolnictwa.

Kowalczyk wskazał też na rolę grupy spożywczej przy zabezpieczeniu dostaw żywności. Choćby teraz mamy bardzo duże potrzeby przy zabezpieczeniu żywności na cele humanitarne. Rola grupy spożywczej byłaby tu więc ogromna. Mamy wtedy i sprawność przetwórstwa, szybkość dostaw i możliwość szybkiego reagowania. Grupa spożywcza byłaby wykorzystywana na niespokojne czasy - argumentował.

Pytany o to, jak sprawić, by ceny dla konsumentów były niskie, a dla producentów w skupie wysokie, Kowalczyk odparł, że bardzo dużo zależy tu od liczby pośredników. Krajowa Grupa Spożywcza, mam nadzieję, będzie miała mniej pośredników - podkreślił szef resortu rolnictwa.

Jak mówił, holding spożywczy jako „jeden z ważniejszych podmiotów przetwórczych i handlowych i dawać godziwe wynagrodzenie rolnikom za produkty rolne. Chodzi o to, by różnica między ceną produktów rolnych a ceną finalną na półkach w sklepie była jak najmniejsza. To jest możliwe, jeśli jest koncentracja, jest jak najmniej pośredników i można przeciwdziałać zmowom cenowym”.

Kowalczyk dodał, że dla rolników największą trudnością są zmowy cenowe podmiotów, które wykorzystują przejściowe problemy na rynku.

W skład holdingu mają wejść spółki takie jak: Elewarr, Danko, Małopolska Hodowla Roślin, Poznańska Hodowla Roślin, Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego, Pomorska-Mazurska Hodowla Ziemniaka, Hodowla Zwierząt i Nasiennictwa Roślin Polanowice oraz Kombinat Rolny Kietrz. Konsolidacja polega na wyemitowaniu akcji, które zostaną objęte przez Skarb Państwa. Ponadto Skarb Państwa będzie miał prawo głosu w 100 proc. ze swoich akcji.

