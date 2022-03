Prawie miliard złotych dla sektora rolnego – gwarancje BGK

Bank Gospodarstwa Krajowego przeprowadził badanie dotyczące gwarancji z Funduszu Gwarancji Rolnych (FGR). Do sektora rolnego, dzięki gwarancjom BGK, trafiło 969 mln zł w formie kredytów. Pozyskane finansowanie pomogło rolnikom utrzymać płynność finansową i walczyć z skutkami pandemii COVID-19

Gwarancje z FGR są pierwszym na rynku produktem dostępnym dla całego sektora rolnego – zarówno indywidualnych gospodarstw, jak i przetwórców rolno-spożywczych. Gwarancją tą może być objęty kredyt inwestycyjny lub kredyt obrotowy. W związku ze zwalczaniem skutków pandemii COVID-19 możliwe jest także objęcie tą gwarancją kredytu obrotowego odnawialnego (w tym kredytu w rachunku bieżącym).

Celem BGK jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Dotyczy to również rolnictwa i jest niezwykle ważne w czasie pandemii, której efekty mają wpływ na każdy rodzaj działalności gospodarczej. Rozwój polskiego sektora rolnego jest też coraz bardziej istotny w obliczu agresji Rosji na Ukrainę, która ma istotny udział w globalnym handlu ważnymi produktami rolnymi, między innymi pszenicą, kukurydzą i słonecznikiem. Dzięki gwarancjom z FGR, od 2019 r. do sektora rolnego trafił prawie jeden miliard zł w formie kredytów. W 2021 roku było to ok. 630 mln zł. Te środki pomogły trzem czwartym indywidualnych gospodarstw rolnych, które skorzystały z gwarancji, w celu utrzymania płynności finansowej. Wyniki naszych badań pokazują, że la połowy efektem był wzrost przychodów – mówi Mateusz Walewski, główny ekonomista BGK.