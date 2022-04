Cushman & Wakefield wycofuje się z Rosji

Firma Cushman & Wakefield zawarła ostateczne porozumienie w sprawie przekazania swojej działalności w Rosji lokalnemu operatorowi. Transakcja ta nie ma istotnego znaczenia dla sprawozdań finansowych firmy ani dla jej przyszłej działalności.

Cushman & Wakefield nadal udziela pomocy swoim ukraińskim kolegom, mobilizując zasoby, w tym Globalny Fundusz Pomocy dla Pracowników. Ponadto firma wspiera wielu swoich pracowników w krajach sąsiednich, którzy na różne sposoby reagują na kryzys humanitarny.

Cushman & Wakefield jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rzecz najemców i właścicieli nieruchomości komercyjnych. Należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości, zatrudnia ok. 50 tysięcy pracowników w 400 biurach i 60 krajach na całym świecie. W 2021 roku jej przychody wyniosły 9,4 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należą zarządzanie nieruchomościami, obiektami i projektami, pośrednictwo w wynajmie powierzchni, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, wyceny i inne.

