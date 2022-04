Premier Jarosław Kaczyński na łamach „Sieci”: Stawką tej wojny jest także Polska!

W najnowszym wydaniu tygodnika „Sieci” wywiad z laureatem tytułu Człowiek Wolności 2021, premierem Jarosławem Kaczyńskim, który na temat rozpętanej przez Rosję wojny na Ukrainie mówi, że jest to… typowa wojna zastępcza. W gruncie rzeczy to jest wojna wydana Zachodowi… Zachód musi Ukrainie pomóc.

Wicepremier Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, laureat tytułu Człowiek Wolności tygodnika „Sieci” za 2021 rok w rozmowie z Dorotą Łosiewicz i Michałem Karnowskim („Stawką tej wojny jest także Polska”) podkreśla, że wojna wywołana przez Rosję wymaga zdecydowanej reakcji. Wskazuje przy tym na opieszałość Zachodu, który… – nie chce wyciągnąć z tego koniecznych wniosków, podjąć decyzji idących dużo dalej, niż te dotąd podjęte. Niekiedy z powodu obiektywnych obaw przed pogorszeniem własnego poziomu życia, czasami ze strachu przed rozlaniem się konfliktu. A trzeba też jasno powiedzieć, że część elit zachodnich jest po prostu skorumpowana – mówi premier. Prezes PiS komentuje również wydarzenia, które dowodzą, że Putin jest zdolny do wszystkiego. Odnosi to także do możliwości zamachu w Smoleńsku – 10 kwietnia 2010 roku: – Ja też nie mam wątpliwości, że to był zamach. Są na to dowody, na pewno ad rem. Ad personam to inna sprawa, ta decyzja musiała zapaść na szczycie Kremla, ale trudno tutaj zdobyć procesowe dowody. Kolejne dokumenty w śledztwie, do których mam dostęp jako osoba pokrzywdzona, uzupełniły ostatnie luki w wiedzy o przebiegu tragedii. Pozwoliły złożyć wszystkie elementy w jeden spójny i przekonujący obraz.

W nowym wydaniu tygodnika „Sieci” Marek Budzisz w artykule „Czas na Międzymorze” pyta, jaka jest pozycja Polski w nowych realiach geostrategicznych. Zauważa, że dużo wskazuje na to, że Ukraina ma szansę przetrwać aktualną wojnę, a Waszyngton realizuje swoją strategię zbliżania Kijowa do Zachodu bez faktycznego włączania się w konflikt.

Jednocześnie Rosja osłabia się militarnie. Polska w tej nowej układance geostrategicznej – z racji położenia, potencjału i poglądów – ma szansę być ważnym graczem. Jedną z pierwszych decyzji politycznych, którą Warszawa powinna podjąć, oczywiście po decyzjach o znaczącym wzmocnieniu wschodniej flanki NATO, winno być przeniesienie akcentów z idei Trójmorza na ideę Międzymorza, opartego na współpracy polsko-ukraińskiej – czytamy.

Markek Pyza i Marcin Wikło w rozmowie „To już jest konflikt światowy” pytają Pawła Solocha, szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego o ocenę wystąpienia przywódcy USA w Polsce. Zdaniem Solocha „choć w przemówieniu prezydenta Bidena liczby nie padły, to tylko dlatego, że przyszłość, nawet niedaleka, jest niewiadomą. Istotne jest, że po raz kolejny na najwyższym politycznym poziomie potwierdzona została gotowość do bezwarunkowej obrony Polski i sojuszników przez USA. Taki też był wydźwięk rozmów prezydentów w cztery oczy, absolutna gwarancja NATO dla utrzymania pokoju w regionie”. W nowym numerze „Sieci” także relacje z ogarniętej wojną Ukrainy: Jakuba Augustyna Maciejewskiego - „Rozebrali mężczyzn, by znaleźć faszystowskie tatuaże” oraz Andrzeja Skwarczyńskiego - „W twierdzy Kijów”. Ponadto komentarz Jana Rokity dotyczący oceny warszawskiej wizyty prezydenta USA, Joego Bidena, a także analiza Konrada Kołodziejskiego na temat stosunków rosyjsko-chińskich „Oś Moskwa–Pekin”.

W tygodniku także Czesław Michniewicz mówi o kulisach meczu ze Szwecją. Polecamy również komentarz Jolanty Gajdy-Zadwornej do tegorocznej gali rozdania Oscarów – najważniejszych nagród w świecie filmu.

