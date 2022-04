Zełeński zaprasza Merkel i Sarkozy'ego do Buczy

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w nagraniu opublikowanym w niedzielę wieczorem, że zaprasza byłą kanclerz Niemiec Angelę Merkel i byłego prezydenta Francji Nicolasa Sarkozy’ego do Buczy, by - jak podkreślił - przekonali się, do czego prowadzi polityka ustępstw wobec Rosji.

„Zapraszam panią Merkel i pana Sarkozy’ego do odwiedzenia Buczy i zobaczenia, do czego przez 14 lat doprowadziła polityka ustępstw wobec Rosji” - podkreślił Zełenski w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Dwoje byłych przywódców powinno tam pojechać, by „zobaczyć na własne oczy zakatowanych Ukraińców i Ukrainki” - dodał (https://t.me/V_Zelenskiy_official/1082).

PAP/ as/