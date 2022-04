Jarosław Kaczyński Człowiekiem Wolności tygodnika „Sieci”

Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, wicepremier został Człowiekiem Wolności tygodnika „Sieci”. - Wręczamy naszą najważniejszą nagrodę, tytuł Człowieka Wolności tygodnika „Sieci”, za obronę polskich granic, obronę Polski – powiedział Michał Karnowski, członek zarządu Grupy Medialnej Fratria.

Dziewiąta gala wręczenia nagrody Człowieka Wolności tygodnika „Sieci” pierwotnie planowana była jako spotkanie stacjonarne. Dramatyczne okoliczności rosyjskiego najazdu na Ukrainę zweryfikowały te zamierzenia. Zdecydowano się na skromniejszą – adekwatną do okoliczności – formułę online, bez udziału publiczności.

Laudację na cześć laureata przygotował Bronisław Wildstein, publicysta tygodnika „Sieci”, statuetkę Jarosławowi Kaczyńskiemu wręczyli zaś Dorota Łosiewicz, zastępca redaktora naczelnego tygodnika „Sieci”, oraz Michał Karnowski, członek zarządu Grupy Medialnej Fratria.

Wręczamy naszą najważniejszą nagrodę, tytuł Człowieka Wolności tygodnika „Sieci”, za obronę polskich granic, obronę Polski. Obronę jak najbardziej dosłowną, jak najbardziej jednoznaczną. Mamy takie poczucie, że choć w przeszłości Polska była poddawana bardzo wielu trudnym testom, to obecnie ta presja na naszą niezależność jeszcze rośnie. Najpierw doświadczyliśmy ataku hybrydowego na naszą granicę z Białorusią, teraz jesteśmy świadkami straszliwej wojny w Ukrainie, trudno tych wydarzeń ze sobą nie łączyć. Pan premier był osobą, która zdecydowała o tym, że Polska chce się bronić, a nie dla wszystkich było to tak oczywiste – wyjaśniał wybór czytelników i kapituły Michał Karnowski.

Jarosław Kaczyński, dziękując za otrzymane wyróżnienie, powiedział: – Jestem ogromnie usatysfakcjonowany, że to właśnie redakcja „Sieci”, która rzeczywiście od chwili swojego powstania walczy o podstawowe wartości, uczyniła mi ten zaszczyt, że otrzymałem tę nagrodę. To jest bardzo ważna nagroda, bo wolność jest rzeczą niesłychanie ważną.

Sprawa naszej wolności narodowej od przeszło trzech wieków jest nieustannie aktualna, to sprawa, o którą ciągle trzeba zabiegać, to wartość, o którą trzeba walczyć. Oczywiście wolność ma także wymiar indywidualny oraz polityczny. Każda z tych wolności jest cenna, ale bez wolności narodowej, bez własnego państwa, te wszystkie inne tracą na znaczeniu, po prostu znikają. Dlatego musimy tej wartości najbardziej podstawowej po prostu bronić, to jest nasz wspólny, wielki obowiązek. Należy go wypełniać wbrew wszystkiemu, nawet gdy jest to niesłychanie trudne - powiedział Jarosław Kaczyński.

Podczas gali prowadzący Anna Popek i Marcin Wikło wielokrotnie wspominali bohaterskich obrońców Kijowa, Mariupola i Charkowa. Chcieliśmy, by w obliczu wojny toczonej za naszą wschodnią granicą ta gala stała się symbolem jedności z ofiarami rosyjskiej agresji.

Ukraińcy walczą dzisiaj o wolność własną, ale także wolność innych narodów. To jest fakt, mimo że elity niektórych narodów nie zawsze to dostrzegają – zauważył Jarosław Kaczyński.

List do laureata skierował prezydent Andrzej Duda. Podkreślił w nim wagę bohaterskiej misji Jarosława Kaczyńskiego do walczącego Kijowa, która w sposób oczywisty nawiązywała do podróży Lecha Kaczyńskiego do Tbilisi, co pozwoliło w 2008 r. zatrzymać rosyjskie czołgi jadące na stolicę Gruzji.

Jarosławowi Kaczyńskiemu gratulowali także członkowie rządu i parlamentu.

RED.