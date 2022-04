Tak Pomorze inwestuje w infrastrukturę

Pomorskie inwestycje w infrastrukturę warte są ponad 50 mld zł, co czyni to województwo liderem - obok Mazowsza - pod względem wartości realizowanych i planowanych projektów. Wkrótce dołączą do nich m.in. Droga Czerwona oraz budowa falochronu osłonowego w Porcie Gdańsk.

Jak wynika z ostatniego raportu firmy badawczej Spectis zatytułowanego „Rynek budowlany w Polsce 2021-2026 – analiza 16 województw”, całkowita wartość 960 największych realizowanych oraz planowanych inwestycji w Polsce szacowana jest na 682 mld zł. Liderami pod względem wartości projektów są województwa pomorskie i mazowieckie. W obu wartość inwestycji przekracza 50 mld zł. Na kolejnych pozycjach znajdują się województwa śląskie i małopolskie - po ponad 45 mld zł, oraz dolnośląskie i zachodniopomorskie - po blisko 40 mld zł.

W gdyńskim porcie w poniedziałek 11 kwietnia br. podpisano umowę o sfinansowaniu prac przygotowawczych do budowy Drogi Czerwonej w Gdyni. Spółka Centralny Port Komunikacyjny przekaże na ten cel 20 mln zł. Szacowana łączna wartość projektu to 2,7 mld zł. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaplanowała budowę Drogi Czerwonej na ok. pięć lat.

„Budowa Drogi Czerwonej to inwestycja o dużym znaczeniu gospodarczym, nie tylko w wymiarze lokalnym. Będzie to tzw. ostatnia mila bezpośrednio włączająca gdyński port do sieci dróg ekspresowych i autostrad, co poprawi atrakcyjność inwestycyjną Trójmiasta dla przedsiębiorców z całego świata. Droga Czerwona zapewni dalszy rozwój Portu Gdynia, ale będzie miała ogromne znaczenie również dla ogólnopolskiego Programu CPK” – powiedział w czasie podpisywania umowy wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała.

Droga Czerwona to bezpośredni łącznik z Obwodnicą Trójmiasta, który połączy gdyński port z siecią dróg krajowych, w tym z trasą ekspresową S6. Nowy, dwujezdniowy odcinek poprowadzi od Portu Gdynia do skrzyżowania ul. Morskiej z Obwodnicą Trójmiasta i zastąpi istniejącą Estakadę Kwiatkowskiego.

Innym dużym projektem infrastrukturalnym planowanym w województwie pomorskim ma być budowa falochronu osłonowego w Porcie Gdańsk. Ministerstwo Infrastruktury planuje przyjąć w II kwartale br. uchwałę ws. ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Budowa falochronu osłonowego w Porcie Gdańsk”. Zgodnie z opublikowanymi założeniami projektu uchwały, realizacja programu przewidziana jest na lata 2022-2027. Budowa falochronu ma umożliwić stworzenie stanowiska w postaci pływającego terminalu regazyfikacyjnego LNG (FSRU) – do przeładunku gazowców LNG. Wartość projektu to 856 mln zł.

Pozostałe najważniejsze budowy na Pomorzu to: przekop Mierzei Wiślanej, trasa S6, nowy terminal kontenerowy w gdańskim porcie czy Przekop Mierzei Wiślanej czyli droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. To m.in. budowa kanału żeglugowego o długości 1,3 km i głębokości 5 m. Dzięki temu do portu w Elblągu wpłyną jednostki o zanurzeniu do 4-4,5 m, długości do 100 m oraz do 20 m szerokości. Zakończenie inwestycji zaplanowano w tym roku.

Dobiega końca także budowa niektórych odcinków drogi ekspresowej S6. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje w tym roku oddać odcinki: Gdynia - Szemud - 22 km, Szemud - Luzino - 10,3 km i Luzino - Bożepole - 10,4 km.

Budowa 42-kilometrowej trasy między Gdynią a drogą krajową nr 6 trwa od marca 2019 roku. Koszt inwestycji to 2 mld zł (prawie połowa tej kwoty to dofinansowanie UE). Docelowo trasa ekspresowa ma połączyć Trójmiasto ze Słupskiem. Zakończenie projektu na Pomorzu zaplanowano w 2025 roku.

Na drugą połowę 2022 roku zaplanowano rozpoczęcie budowy nowego terminala Baltic Hub3 w Porcie Gdańsk.

„Po jej ukończeniu terminal DCT Gdańsk stanie się jednym z największych terminali kontenerowych w Europie. Pod względem możliwości przeładunkowych niezmiennie będzie obsługiwać rynek polski jak i rynki Europy Środkowo-Wschodniej oraz krajów bałtyckich. Zakończenie inwestycji zaplanowano w 2024 roku” – poinformowała rzeczniczka prasowa Port Gdańsk Anna Drozd.

W bezpośredniej bliskości terminala DCT w Gdańsku powstaje fabryka systemów magazynowania energii szwedzkiej firmy Northvolt. Zakończenie pierwszego etapy inwestycji zaplanowano na przełomie 2022 i 2023 roku. Wartość inwestycji to 200 mln dolarów.

PAP/ as/