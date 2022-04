A może pora zdelegalizować „russkij mir”?

Nadszedł czas, by nazwać Rosję państwem terrorystycznym i zakazać rosyjskich symboli narodowych - napisał w sobotę na Twitterze pracujący w Berlinie ekspert ds. Europy Wschodniej Sergej Sumlenny.

„Rosyjska armia - jak terroryści - ostrzeliwuje cywilów. Nadszedł czas, by zakazać ich symboli (flagi, herbu), tak, jak zakazujemy symboli Państwa Islamskiego” - napisał Sumlenny na Twitterze.

Ekspert dołączył do wpisu zdjęcia przedstawiające zastawiane przez Rosjan w opuszczanych przed siebie miejscach pułapki zbudowane z granatów ręcznych.

Ekspert dołączył odnośnik do innego wpisu, przedstawiającego zastawiane przez Rosjan w opuszczonych przez siebie miejscach pułapki z granatów ręcznych, które - według opisu - nie mają znaczenia wojskowego, ale służą tylko temu, by ”celowo i ze złośliwości zabijać powracających do swoich domów cywilów„.

