Absurd! Zakaz TSUE wskazań, że "kotlet" to nie kotlet

Zgodnie z piątkowym orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości UE państwo członkowskie nie może zakazać stosowania nazw tradycyjnie związanych z produktami zwierzęcymi do oznaczania produktów roślinnych. Mowa tu o takich produktach jak np. kotlet sojowy.

Przepisy zabraniające stosowania nazw takich jak „kotlet” czy „kiełbasa” do produktów roślinnych przyjęła Francja; choć nie tylko ona, podobne regulacje wprowadziły m.in. Włochy. W przypadku Francji jednak kilka organizacji, w tym francuskie stowarzyszenie wegetariańskie (AVF), Europejska Unia Wegetariańska (EVU), Stowarzyszenie Proteines France i spółka produkujące m.in. bezmięsne burgery Beyond Meat, zakwestionowały przepisy, argumentując, że naruszają one rozporządzenie UE o przekazywaniu konsumentom informacji na temat żywności. Sprawa trafiła do sądu, ten przekazał ją do TSUE.

W piątek Trybunał orzekł, że prawo UE wystarczająco chroni konsumentów i nawet jeśli w nazwie „kotlet sojowy” mięso zostało zastąpione soją, to raczej nie ma ryzyka, że konsument pomyli się i uzna ten produkt za mięsny. Trybunał wyjaśnił, że państwo członkowskie może oczywiście przyjąć inną nazwę na tego typu produkt, jeśli jednak takiej nazwy nie ma w przepisach, to nie może zakazać producentom żywności roślinnej używania zwyczajowych lub opisowych nazw.

Sędziowie zakazują określania progów zawartości białka roślinnego

Trybunał dodał również, że zgodnie z przepisami UE państwa członkowskie nie mogą na własną rękę określać progów zawartości białek roślinnych, poniżej których producenci mogą nazywać swoje produkty nazwami pochodzącymi z branż mięsnej i wędliniarskiej.

Jeśli natomiast właściwy organ krajowy uzna, że konkretne sposoby sprzedaży lub promocji produktów żywnościowych wprowadzają konsumentów w błąd, wówczas może on wszcząć postępowanie przeciwko ich producentowi.

Link do wyroku:https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-438/23

Z Brukseli Jowita Kiwnik Pargana (PAP), sek

