Niemiec do Lewandowskiego: skończ już z reprezentacją!

W tym sezonie tacy zawodnicy tak jak Thomas Mueller czy Robert Lewandowski muszą wyciągnąć wnioski na przyszłość - w komentarzu na portalu T-Online.de napisał były zawodnik Bayernu Monachium, Stefan Effenberg po odpadnięciu bawarskiego klubu z Ligi Mistrzów. I zasugerował, że Polak dla wsparcia Bayernu powinien… zrezygnować z gry w reprezentacji Polski – pisze portal sport.pl

Od tak doświadczonych graczy trzeba oczekiwać więcej. Ci piłkarze muszą odpowiedzieć sobie na pytania, dlaczego się nie udało, co poszło nie tak – cytuje sport.pl komentarz Effenberga.

Były piłkarz precyzuje: Nie można wykluczyć, że w tym przypadku sporą rolę odegrały natłok meczów i wiek zawodników. Od 10-12 lat obaj dążą do wygrywania na najwyższym poziomie i być może po prostu skończył się ich najlepszy czas. To wciąż wielcy zawodnicy, ale być może potrzebują więcej odpoczynku i czasu na regenerację.

Mam dla nich radę: skoncentrujcie się na grze w Bayernie i zakończcie kariery w reprezentacjach – wali z grubej rury Effenberg.

Mistrzostwa świata w Katarze w środku sezonu będą czymś nowym dla piłkarzy i według mnie to zagrożenie dla starszych zawodników. W wieku 32, 33 czy 34 lat musisz słuchać swojego ciała i zastanowić się, co zrobić, by wszystko działało na najwyższym poziomie - twierdzi Effenberg.

»» Cały materiał o kuriozalnej sugestii dla Roberta Lewandowskiego czytaj tutaj:

Niemiecki apel do Lewandowskiego. Chcą, by skończył z reprezentacją Polski

