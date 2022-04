Para prezydencka złożyła życzenia z okazji Wielkanocy

W niedzielę rano para prezydencka Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda złożyli rodakom świąteczne życzenia. Wierzymy, że światło zwycięży nad mrokiem, że prawda, dobro i braterstwo zwyciężą nad złem - podkreślili życząc, by „w sercu każdego z nas zagościły pokój, nadzieja, jedność i braterstwo”

W nagraniu opublikowanym w internecie para prezydencka życzy rodakom „błogosławionych, pełnych zdrowia Świąt Wielkanocnych”.

Niech w sercu każdego z nas zagości pokój, nadzieja, jedność i braterstwo - podkreślał prezydent.

Agata Kornhauser-Duda zauważyła, że tegoroczna Wielkanoc jest inna, jako, że w wielu polskich domach przebywają uchodźcy z walczącej o wolność Ukrainy.

Ufamy, że życzliwość i serdeczność z jakimi zostali przyjęci, będą obecne również przy świątecznym stole, przynosząc im ulgę i pocieszenie - powiedziała.

Prezydent zauważył, że Święta Zmartwychwstania Pańskiego przypominają o wydarzeniach, które dały początek chrześcijaństwu, głoszącemu, że każdy człowiek jest naszym bliźnim i zasługuje na pomoc, a szczególnie osoby opuszczone, ofiary agresji i niesprawiedliwości.

„Wierzymy, że światło zwycięży nad mrokiem, że prawda, dobro i braterstwo zwyciężą nad złem” - mówiła małżonka prezydenta. „Dlatego niech te święta będą dla nas czasem nadziei i wytchnienia, otuchy i pokrzepienia. Niech rodzinna atmosfera tych dni doda państwu nowych sił” - dodał Andrzej Duda.

Para prezydencka apelowała także o to, by jak co roku pamiętać o polskich zwyczajach i tradycjach wielkanocnych, wskazując, że dzięki nim „pielęgnujemy więź między pokoleniami, przywołujemy dobre wspomnienia i sprawiamy radość dzieciom”.

W szczególny sposób pozdrowiła osoby troszczące się o to, aby Wielkanoc była spokojna i bezpieczna.

Dziękujemy żołnierzom, przedstawicielom służb i formacji oraz wszystkim, którzy pracują i pełnią służbę w święta - powiedział prezydent.

Szczególne podziękowania para prezydencka skierowała do społeczników i wolontariuszy, którzy niosą pomoc wszystkim osobom doświadczonym przez los, również w ogarniętej wojną Ukrainie.

PAP/KG