Dramat w Moskwie! Ucieczka zagranicznych firm uderzy w rynek pracy

Na północ i wschód od Kijowa dochodzi do dużych walk - poinformował w piątek mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko, cytowany przez agencję Reutera. Mer zaapelował do mieszkańców miasta, którzy je opuścili, by na razie nie wracali do Kijowa, ponieważ jest tam wciąż niebezpiecznie