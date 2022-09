Rosyjscy internauci wyszukują: "Jak wydostać się z Rosji"

„Mobilizacja”, „jak opuścić Rosję” i „jak wydostać się z Rosji 2022” to obecnie najpopularniejsze hasła wyszukiwane przez rosyjskich internautów w Google i lokalnej wyszukiwarce Yandex - informuje belgijski dziennik „De Standaard”. „Het Laatste Nieuws” pisze z kolei, że Rosjanie masowo kupują bilety lotnicze, mimo że po ogłoszeniu przez Kreml częściowej mobilizacji ich ceny mocno wzrosły.

Na krótko po przemówieniu rosyjskiego prezydenta Władimira Putina na ten temat Rosjanie „rzucili się”, aby kupować bilety na wyloty z Moskwy - napisał „HLN”.

Turcja, Gruzja i Armenia należą do krajów, do których obywatele rosyjscy wciąż mogą podróżować bez wizy. „Bezpośrednie loty z Moskwy do Stambułu i Erewania wyprzedały się niemal natychmiast” – informuje „HLN” i wyjaśnia, że wielu Rosjan obawia się, że ze względu na mobilizację wkrótce nie będą mogli opuścić kraju.