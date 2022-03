Kolejne sieci wycofują produkty z Rosji i Białorusi

Kolejne sieci wycofują ze swojej oferty rosyjskie i białoruskie produkty. Do bojkotu dołączyły m.in. Castorama i Hebe.

We wtorek kolejne firmy w Polsce ogłosiły wycofanie ze swojej oferty produktów wytworzonych w Rosji i Białorusi. Wcześniej o podobnych krokach poinformowały m.in. sieci Polomarket, Rossmann, czy Biedronka. Później dołączyły do nich kolejne - Żabka, Castorama czy Hebe.

„Chociaż Lidl Polska obecnie nie ma w ofercie towarów wyprodukowanych na terenie Rosji i Białorusi, to firma „planując kolejny asortyment – również ofert czasowych i tematycznych – będzie bardzo dokładnie analizować jego proces produkcyjny” - poinformowała PAP Aleksandra Robaszkiewicz z biura prasowego Lidla. „W najbliższej przyszłości nie będziemy sprzedawać produktów z tych krajów” - zaznaczyła Robaszkiewicz.

24 lutego Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę, a wcześniej uznała niepodległość dwóch separatystycznych „republik” znajdujących się na wschodzie Ukrainy. W związku z rosyjską napaścią wiele państw i przedsiębiorstw na świecie nałożyło na Rosję sankcje gospodarcze i polityczne. Do Polski napływają setki tysięcy uchodźców. Straż Graniczna podała we wtorek 1 marca informację, że od czwartku granicę przekroczyło ok. 377 tys. uchodźców.