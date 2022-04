Premier: będą najlepsze metody dla ratowania życia górników i ratowników

Wszystkie najlepsze metody będą zastosowane dla ratowania życia górników i ratowników, poszkodowanych w wybuchach w kopalni Pniówek – zapewnił premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich

Przebywa tam obecnie 10 poszkodowanych.

Towarzyszący premierowi minister zdrowia Adam Niedzielski podkreślił, że siemianowicki szpital to ośrodek najwyższej klasy, stosujący w leczeniu najnowocześniejsze, specjalistyczne terapie.

Szef rządu przypomniał, że w kopalni Pniówek w Pawłowicach doszło do dwóch wybuchów, które zakończyły się tragicznie, gdyż 5 osób nie przeżyło.

Wszystkich pozostałych górników, którzy ucierpieli w wyniku wybuchów, błyskawicznie w nocy przewieziono do szpitali, także tutaj, do Siemianowic Śląskich – powiedział Mateusz Morawiecki.

Złożył też kondolencje rodzinom ofiar:

Bardzo smutny dzień dla kopalni Pniówek, dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej, całej braci górniczej, dla całego Śląska i bardzo smutny, niedobry dzień dla całej Polski. Składam wyrazy najgłębszego współczucia dla rodzin, dla bliskich zmarłych osób, łączę się w bólu z tymi, którzy cały czas trwają w modlitwie i myślami są przy swoich bliskich, którzy walczą o życie. Chcę zapewnić, że państwo nie pozostawi rodzin osób, które zmarły lub są skrajnie poszkodowane bez pomocy, bądź to pomocy psychologicznej czy finansowej. To wszystko rzeczy bardzo ważne, ale wtórne wobec życia ludzkiego. Pozostaję z nadzieją, że uda się uratować jak najwięcej istnień ludzkich – powiedział premier.

Minister zdrowia Adam Niedzielski zapewnił wszystkie rodziny osób poszkodowanych, że opieka, którą im zapewniono, jest „najnowocześniejsza, najwyższej jakości”.

Patrząc na sytuację osób poszkodowanych mamy do czynienia zarówno z osobami, które mają bardzo rozległe oparzenia, te oparzenia są niestety również bardzo głębokie - w skalach, którymi operujemy, to są najwyższe stopnie oparzeń, ale to nie zmienia faktu, że opieka, jaką Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich jest w stanie zapewnić, jest opieką na poziomie światowym – zaznaczył.