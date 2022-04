Jakie embargo? Niemcy i Francja wciąż sprzedawały Rosji broń

Brytyjski dziennik „The Telegraph” informuje, że Francja i Niemcy uzbroiły Rosję w broń i sprzęt wojskowy warty 273 mln euro – i to mimo embarga. Luka w embargu wynika z tzw. „klauzuli dziadka”, a także reguły „podwójnego przeznaczenia”. Pierwszą z powyższych zablokowano dopiero 8 kwietnia – czytamy w serwisie Businessinsider.com.pl

„Klauzula dziadka” to zasada, zgodnie z którą stare ustalenia nadal obowiązują w niektórych istniejących sytuacjach, podczas gdy nowa zasada będzie miała zastosowanie do wszystkich przyszłych przypadków. W kontekście embarga na eksport uzbrojenia do Rosji od 2014 r., jeśli umowy zostały podpisane przed wprowadzeniem embarga, to niektóre kraje interpretowały to jako zezwolenie do wypełnienia tych umów – informuje Businessinsider.com.pl. W ten sposób tłumaczyła się Francja, sprzedając Rosji broń mimo embarga.