Emerytalna "czternastka" będzie większa

Czternaste emerytury mają być przyznane na innych zasadach niż przed rokiem. Rząd przymierza się do podniesienia progu dochodowego, a także do tego, by zwolnić „14” z podatku – donosi Fakt.

Fakt pisze w poniedziałkowym wydaniu, że rząd pierwotnie planował, iż „14” będą tylko jednorazowe. Zmienił jednak zdanie i ogłosił, że „w 2022 r. portfele seniorów zostaną zasilone taką jedną dodatkową wypłatą”.

Gazeta wskazuje, że filary planu mają być takie same jak w zeszłym roku: maksymalna „14” wyniesie tyle co minimalna emerytura (1338,44 zł brutto); będzie też obowiązywać próg dochodowy, po przekroczeniu którego świadczenie będzie zmniejszane na zasadzie „złotówka za złotówkę”.

„Fakt” podaje, że program ma zostać jednak zmodyfikowany. Z ustaleń gazety wynika, że rząd rozważa podniesie progu dochodowego. „W 2021 r. emeryci i renciści mający do 2900 zł brutto dostawali czternastkę w maksymalnej kwocie, potem była zmniejszana. Teraz próg ma wynieść 3000 zł. To sprawi, że prawo do +14+ będą mieć seniorzy, których emerytura lub renta nie przekroczy 4338,44 zł brutto” - wyjaśnia.

„Fakt” ustalił także, że rozważane jest również zwolnienie czternastek z podatku. Podaje, że „czternastka” bez podatku w maksymalnej kwocie wyniesie 1217,98 zł na rękę. Wypłaty zaplanowano - zdaniem gazety - na październiki listopad.

