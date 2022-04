Blokada tankowca z rosyjskim paliwem! Zatrzymania aktywistów

Trzech aktywistów klimatycznych zostało zatrzymanych w poniedziałek w związku z blokadą tankowca z rosyjskim paliwem, mającego wpłynąć do terminalu koncernu Esso w Tolvsrod, 70 km na południe od Oslo - poinformowała lokalna policja.

Jak przekazała norweska policja, aktywiści zostali zatrzymani w związku z przekroczeniem strefy bezpieczeństwa, jaka znajduje się wokół terminalu naftowego i rafinerii.

Według Greenpeace tankowiec Ust Luga przewozi 95 tys. ton paliwa lotniczego do silników odrzutowych, pochodzącego od koncernu Novatek, należącego do oligarchy Leonida Michelsona. Biznesmen znajduje się na liście osób fizycznych objętych sankcjami krajów zachodnich, ale nie przeszkadza to w kupowaniu od jego firmy produktów naftowych.