Maląg: Mamy drugie najniższe bezrobocie w UE

Jesteśmy drugim państwem w Unii Europejskiej z najniższym bezrobociem - powiedziała w Katowicach minister rodziny Marlena Maląg. Dzięki specustawie o pomocy obywatelom Ukrainy usprawniliśmy proces zatrudniania oraz umożliwiliśmy pracodawcom uzupełnianie braków kadrowych w firmach - tłumaczyła

Minister Maląg mówiła w poniedziałek podczas XIV Europejskiego Kongresu Gospodarczego o pomocy dla obywateli Ukrainy. Podkreśliła, że polski rząd od samego początku, tj. od 24 lutego, prowadzi skoordynowane działania we współpracy z samorządami, organizacjami pozarządowymi i wszystkimi ludźmi dobrej woli, aby nieść pomoc Ukraińcom.

Zależy nam na tym, aby wprowadzić systemowe i systematyczne działania - powiedziała.

Podkreśliła, że Polska stała się największym hubem dla Ukrainy i dla Ukraińców. Do tej pory na teren Polski przybyło ponad 2,9 mln obywateli Ukrainy. Na dzień dzisiejszych zostało nadanych ponad milion numerów PESEL - mówiła.

Jak tłumaczyła, dla rządu najważniejsze było, aby jak najszybszej przygotować specustawę, która pozwoli obywatelom Ukrainy legalnie przebywać na terenie RP oraz uzyskać dostęp do pracy. „Ten dostęp do pracy daje również dostęp do wszystkich świadczeń - rodzinnych oraz opieki społecznej” - wskazała.

Jak mówiła, dzięki specustawie o pomocy obywatelom Ukrainy usprawniliśmy proces zatrudniania i tym samym umożliwiliśmy pracodawcom uzupełnianie braków kadrowych w firmach.

Aktualnie jesteśmy drugim państwem w Unii Europejskiej z najniższym bezrobociem, a więc jest przestrzeń na rynku pracy do zagospodarowania, aby Polska mogła się silnie rozwijać oraz aby Ukrainki, bo przede wszystkim są to Ukrainki, mogły znaleźć pracę - wyjaśniła Maląg.

Minister wskazała, że pierwszym etapem pomocy dla uchodźców było zapewnienie bezpieczeństwa i schronienia w Polsce. Po tym pierwszym etapie kolejnym jest wprowadzenie systemowych rozwiązań.

Tworzymy teraz tzw. pakiet adaptacyjny, którego koordynacją zajmuje się minister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker - mówiła.

Jak podała, już 90 tys. Ukraińców po 24 lutego 2022 r. podjęło pracę w Polsce.

Patrząc na sytuację, która jest na rynku pracy to ja oceniam, że ten parametr jest parametrem dobrym - stwierdziła.

Przypomniała również, że została utworzona strona http://pomagamukrainie.gov.pl, dzięki której możliwe jest koordynowanie pomocy humanitarnej.

Ponadto minister poinformowała, że w najbliższym czasie zostanie wydłużony okres wsparcia dla Polaków, którzy przyjęli pod swój dach obywateli Ukrainy. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu specustawa będzie zmieniana, aby ten okres przedłużyć na kolejne dwa miesiące.

Zwracamy również uwagę, aby wsparcie, które jest dedykowane dla obywateli Ukrainy, którzy przybywają do Polski, było adekwatne do potrzeb, ale także, aby było odpowiednie i równe temu, jakie otrzymują Polacy. To jest bardzo ważne, żeby to wsparcie było takie samo jak dla Polaków - podkreśliła. - Również w tej całej sferze pomocowej bardzo ważna jest pomoc sierotom, które przybywają z Ukrainy - mówiła.

Mamy stworzone odpowiednie procesy, które powodują, że dzieci z ukraińskich domów dziecka przybywają do Polski na zaproszenie rządu polskiego. Prowadzimy pełen rejestr. Powstały dwa sztaby, które zajmują się ewakuacją i ulokowaniem w Polsce dzieci z Ukrainy, w tym właśnie z ukraińskich domów dziecka – Sztab Ewakuacja Dzieci oraz Sztab Miejsce dla Dzieci - tłumaczyła.

Maląg poinformowała, że obecnie na terenie Polski przebywa ok. 3 tys. dzieci z domów dziecka i sierocińców, które będą przebywały w Polsce tak długo, aż Ukraina się odbuduje.

Działania, które są podejmowane, w mojej ocenie, działają sprawnie dzięki dialogowi, który prowadzony jest poza podziałami politycznymi - podsumowała.

PAP, mw