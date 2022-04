Ubytek gazu w Polsce uzupełni przepływ z Niemiec

Deficyt gazu w Polsce w wysokości 7 mln m3 /dziennie w wyniku zamknięcia dostaw z gazociągu Jamalskiego będzie zastąpiony przepływem paliwa z Niemiec do momentu uruchomienia Baltic Pipe jesienią br. - twierdzą analitycy Goldman Sachs

Jak napisali w raporcie, „rosyjskie przepływy do Polski przez rurociąg jamalski, w przypadku którego ogłoszono zakończenie dostaw, wynosiły średnio 20 mln m3/d od początku tego miesiąca”.

Uważamy, że tego lata będzie można to w dużej mierze nadrobić dzięki połączeniu wyższego importu LNG (6 mln m3/d) i wykorzystaniu tegorocznej nadwyżki magazynowej (7 mln m3/d), pozostawiając jedynie 7 mln m3 /d deficytu, który zostanie pokryty przez zwiększone przepływy z Niemiec do regionu, dopóki Polska nie zacznie otrzymywać gazu norweskiego przez nowy gazociąg od jesieni tego roku. To zapotrzebowanie z Niemiec jest niższe niż przepływy obserwowane do tej pory w tym miesiącu, a nawet jeśli utrzymają się przez resztę lata, to wpływ 1,3 mld m3 do magazynów zostanie z nadwyżką zrównoważony przez mniejszy o 1,8 mld m3 niż przewidywano przepływ gazu z Niemiec” - dodano w raporcie.