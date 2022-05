Włochy chcą uniezależnić się od rosyjskiego gazu. Podają termin

Stopniowy wzrost dostaw gazu z Algierii do Włoch przewiduje umowa podpisana przez gazowe koncerny - włoski Eni i algierski Sonatrach. Docelowo, od jesieni 2023 r. dostawy z Algierii wzrosną o 9 mld m sześc. rocznie - do poziomu ok. 30 mld m sześc. rocznie