Rosja straszy atakiem nuklearnym Wielką Brytanię i Irlandię

W rosyjskiej państwowej telewizji Rossija 1 pokazano symulację ataku nuklearnego na Wielką Brytanię i Irlandię. Publikacja materiału wywołała w Irlandii prawdziwe oburzenie, a wśród polityków nie zabrakło głosów wzywających do wydalenia ambasadora Rosji

Kontrowersyjne wideo zostało przedstawione przez Dmitrija Kisielowa, który jest prokremlowskim dziennikarzem stacji Rossija 1 i bywa nazywany „rzecznikiem Władimira Putina”. Na nagraniu widzimy symulację uderzenia nuklearnego, który zniszczyłoby rzekomo całą Wielką Brytanię i Irlandię.

Jak zapowiedział reżimowy prezenter, Rosja jest w stanie „pogrążyć Wielką Brytanię w morskich głębinach” właśnie dzięki bezzałogowemu pojazdowi podwodnemu „Posejdon”.

Eksplozja tego termojądrowego drona u wybrzeży Wielkiej Brytanii spowoduje gigantyczną falę tsunami o wysokości do 500 metrów. Sama taka fala niesie ze sobą również ekstremalne dawki promieniowania. Po przejściu nad Wyspami Brytyjskimi zamieni to, co z nich może pozostać, w radioaktywną pustynię — odgrażał się Kisielow.