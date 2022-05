Następnego mistrza poszukają na szkolnym boisku!

To zasadnicza zmiana jakościowa w podejściu do młodych talentów w Polsce. Zamiast rozkładać ręce dlatego, że nie stać polskiej drużyny na wybitnego zawodnika, albo co cztery lata utyskiwać, że nie ma dość dobrych sportowców w Polsce, nareszcie wyławianiem i doinwestowaniem młodych talentów zajmą się dwie najważniejsze w tym zakresie instytucje - Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki

Od 1 września w województwach lubelskim i opolskim Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z Ministerstwem Sportu i Turystyki wprowadza specjalny program wspierający nauczycieli wychowania fizycznego. Chodzi i szukanie talentów o olimpijskim potencjale.

Od 1 września w województwach lubelskim i opolskim wraz z @SPORT_GOV_PL, ministrem @KamilBortniczuk wprowadzamy specjalny program wspierający nauczycieli wychowania fizycznego, który ma na celu odkrywanie talentów gotowych sięgać po medale olimpijskie- mówił minister @CzarnekP.

Pilot powszechnego programu testowania uczniów pod kątem zdolności sportowych wprowadzimy jeszcze w tym roku na Lubelszczyźnie i Opolszczyźnie. To efekt doskonałej współpracy z ministrem @CzarnekP oraz resortem @MEIN_GOV_PL!

mw

CZYTAJ TEŻ: Premier: Przez 6 lat podwoiliśmy liczbę miejsc w żłobkach