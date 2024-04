O milionowych premiach w trakcie igrzysk olimpijskich

Milionowe premie dla mistrzów olimpijskich już w tym roku! World Athletics, jako pierwsza federacja sportowa na świecie, postanowiła nagrodzić triumfatorów igrzysk olimpijskich w Paryżu kwotą aż 50 tysięcy dolarów.

Co cztery lata Federacja lekkoatletyczna otrzymuje środki finansowe od MKOl. Teraz zdecydowała się przeznaczyć 2,4 miliona dolarów na nagrody dla złotych medalistów w 48 konkurencjach lekkoatletycznych na nadchodzących igrzyskach w Paryżu, co przekłada się na 50 tysięcy dolarów dla każdego złotego medalisty.

Teraz jesteśmy w stanie finansować złote medale dla sportowców w Paryżu, ale zobowiązujemy się do nagradzania wszystkich medalistów igrzysk w Los Angeles w 2028 roku – mówi cytowany przez serwis World Athletics prezydent federacji Sebastian Coe

Prezydent World Athletics, Sebastian Coe, wyraził swoje zadowolenie z wprowadzenia nagród finansowych dla mistrzów olimpijskich. Teraz sportowcy otrzymujący złote medale nie tylko będą cieszyć się z zaszczytu stania się mistrzami, ale także zostaną odpowiednio wynagrodzeni za swoje wysiłki i osiągnięcia.

Prawie 10 milionów złotych

Ta inicjatywa stanowi ogromny krok w kierunku uznania pracy i poświęcenia sportowców na najwyższym poziomie. Nagrody finansowe są ważnym wsparciem dla zawodników, które może motywować ich do jeszcze lepszych wyników i osiągnięć. Dodatkowo, wprowadzenie takich nagród może przyczynić się do większego zainteresowania młodych ludzi uprawianiem sportu oraz do podniesienia prestiżu samego zawodu sportowca.

