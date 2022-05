Dietl: zaproponuję, aby światowe giełdy wsparły Ukrainę

W tym tygodniu wyjdzie moja propozycja do wszystkich prezesów giełd na świecie, aby przeznaczyć 0,25 proc. przychodów na pomoc Ukrainie, bo tyle giełdy zarobiły na dodatkowej zmienności – powiedział w środę prezes GPW Marek Dietl.

W tym tygodniu wyjdzie moja propozycja do wszystkich prezesów giełd na świecie, aby przeznaczyć 0,25 proc. przychodów na wsparcie Ukrainy, bo tyle giełdy zarobiły na dodatkowej zmienności spowodowanej wojną na Ukrainie – powiedział w środę prezes GPW Marek Dietl podczas kongresu Impact‘22.

Dodał, że historia podatku od transakcji finansowych ma długą historię, ale nie udało się go wprowadzić, bo to rozwiązanie musiałoby być globalne. Jednak warto rozważyć opodatkowanie zysków wynikających z podwyższonej zmienności spowodowanej negatywnymi wydarzeniami, do których dochodzi na świecie. A wyższa zmienność – zdaniem prezesa GPW – daje większe wpływy giełdom i rynkom oraz inwestorom.

My jako GPW szybko zdecydowaliśmy się włączyć w pomoc Ukrainie i postanowiliśmy przekazać 0,25 proc. naszego przychodu na ten cel. Ta wartość wzięła się stąd, że po naszej analizie uznaliśmy, że o tyle właśnie zarobiliśmy więcej wskutek podwyższonej zmienności – powiedział Marek Dietl.

Dodał, że byłoby dobrze, gdyby giełdy i rynki samodzielnie zdecydowały się na opodatkowanie zwiększonych wpływów ze względu na podwyższoną zmienność. Stąd – jak dodał – jego propozycja skierowana do giełd na świecie.

PAP/RO