„Z czym ci się (nie) kojarzy giełda?”

Gdy miliardy ludzi na cały świecie oglądały uderzenie samolotów w wieże World Trade Center, dla wielu z nas stało się jasne, że nawet bardzo, bardzo mało prawdopodobne rzeczy się zdarzają. Przez ostatnich 20 lat takich „niemożliwych” zdarzeń było jeszcze kilka. W ich obliczu wiele instytucji musiało choćby przejściowo ograniczyć swoją działalność. Na tym tle wyjątkiem są giełdy. Niestraszny im światowy kryzys finansowy, pandemia czy wojny. Kursy instrumentów finansowych się zmieniają, ale zawsze sprzedający i kupujący mogą składać zlecenia. Te kompetencje w łączeniu podaży i popytu można wykorzystać na bardzo wiele sposobów – pisze na łamach rocznika „Polski Kompas 2023” dr Marek Dietl prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

Giełda jako platforma obrotu

Umiejętność adaptacji do nowych okoliczności wynika z tego, że zmienność jest wpisana w naszą giełdową naturę, bo z handlem akcjami nierozerwanie związane są zmiany kursów. Dynamiczna sytuacja na rynku, podejmowanie ryzyka i możliwość szybkiego wzbogacenia się – z tym powszechnie kojarzymy giełdę i to przyciąga na rynek kapitałowy kolejne pokolenia inwestorów. Postrzegają oni giełdę w sposób tradycyjny: jako miejsce, w którym dokonuje się transakcji kupna i sprzedaży instrumentów finansowych, jako źródło pozyskiwania kapitału przez spółki oraz jako platformę inwestycyjną do pomnażania oszczędności. To podstawa naszej działalności, która od ponad trzech dekad jest motorem rozwoju GPW.

Od 1991 r. przebyliśmy długą drogę do miejsca, w którym obecnie się znajdujemy – największej giełdy Europy Środkowo-Wschodniej pod względem instytucjonalnym oraz pod względem skali działalności, a także pierwszego rozwiniętego rynku w tym regionie według FTSE Russell. Jako platforma obrotu papierami wartościowymi zbudowaliśmy unikatowe kompetencje w przejrzystym i efektywnym łączeniu kupujących ze sprzedającymi.

Rola giełd się zmienia

Ale wszechobecna zmienność również na giełdach wymusza ewolucję ich funkcji. Przestają być już tylko platformami obrotu akcjami i obligacjami, a coraz częściej stają się dostarczycielami danych z rynku oraz narzędzi technologicznych dla świata finansów. Za globalnego lidera w tym zakresie wśród giełd możemy uznać London Stock Exchange, dla której już blisko trzy czwarte przychodów stanowią sprzedaż najnowszych technologii oraz usług i produktów związanych z danymi. Także nowojorska NYSE zapewnia sobie w ten sposób ponad 40 proc. przychodów. Na razie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie czerpie z nowych obszarów 16 proc. przychodów, ale dynamicznie rozwijamy tę część naszej działalności.

GPW rozwija nowe obszary działalności

Kompetencje nabyte w ramach biznesu głównego wykorzystujemy w naszych nowych przedsięwzięciach, które na pierwszy rzut oka mogą w ogóle nie kojarzyć się z działalnością giełdy. Jedną z tego typu inicjatyw jest Polski Cyfrowy Operator Logistyczny (PCOL). Projekt ma na celu połączenie kompetencji GPW z zakresu tworzenia i rozwoju platform obrotu, rozliczania transakcji oraz analizy i zabezpieczania danych. PCOL zajmuje się powołana specjalnie w tym celu spółka GPW Logistics. Wprowadzenie Polskiego Cyfrowego Operatora Logistycznego usprawni i ułatwi przeprowadzanie różnego rodzaju procesów dla branży Transport-Logistyka-Spedycja (TLS) oraz zwiększy bezpieczeństwo polskiego rynku transportowego.

Innym przykładem rozwijania przez GPW nowych, pozornie nieoczywistych biznesów może być projekt Telemetria Operator (TeO), którego celem jest budowa wielomodułowej platformy aukcyjnej przeznaczonej do kompleksowej obsługi transakcji na rynku mediowym, związanych z dynamiczną podmianą reklam (DAI). Także w tym przypadku warszawska giełda (za pośrednictwem nowo powołanej spółki GPW DAI) wykorzystuje swoje doświadczenie w prowadzeniu platformy obrotu instrumentami finansowymi w nowej branży.

Dzięki tego rodzaju inicjatywom Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zapewnia sobie nowe, stabilne źródła przychodów i uniezależnia swoje wyniki finansowe od koniunktury na rynku kapitałowym. Dywersyfikacja działalności przekłada się na przewidywalność wyników spółki i jej bezpieczeństwo finansowe. To kluczowa wartość w szybko zmieniającej się rzeczywistości, w której rośnie rola instytucji konkurencyjnych dla giełd, a jednocześnie spada liczba giełdowych emitentów.

Zagraniczny rozwój GPW

Naszą zależność od koniunktury na krajowym rynku zmniejszamy też przez ekspansję zagraniczną, którą prowadzimy dwutorowo. Z jednej strony dzieje się to w sposób organiczny przez sprzedaż naszych narzędzi technologicznych. Przykład TCA Tool – który sprzedaliśmy giełdzie w Kuwejcie – pokazuje, że nasze produkty są już doceniane za granicą. Sprzedaż kolejnych rozwiązań technologicznych przez GPW Tech jest tak naprawdę kwestią czasu. Ale Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie chce rozwijać swoją międzynarodową działalność również przez przejęcia. Na razie udało się nam sfinalizować zakup giełdy w Armenii (AMX) i już dzisiaj jesteśmy bardzo zadowoleni z jej udziału w skonsolidowanym wyniku Grupy Kapitałowej GPW. Obecnie przyglądamy się możliwościom kolejnych akwizycji, większość potencjalnych transakcji mieściłaby się w przedziale 10–150 mln zł.

Jak dzisiaj postrzegać rolę giełdy

Jeszcze dekadę temu odpowiedź na pytanie, z czym kojarzy ci się giełda, mogła być dość prosta i zapewne każda osoba posiadająca jakąś wiedzę na ten temat odpowiedziałaby mniej więcej podobnie. Rozwój technologiczny sprawił jednak, że giełdy nie mają już monopolu na handel akcjami, który odbywa się dziś także na platformach internetowych. W związku z tym rola giełd na świecie zmienia się, a dywersyfikacja działalności pozwala im zachowywać konkurencyjność i zwiększać odporność na wszelkie wahania na rynkach akcji. Ewolucja funkcji giełdy to globalny trend, a Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest w awangardzie tych zmian. Dlatego na postawione w tytule pytanie „z czym ci się kojarzy giełda?” można odpowiedzieć: z platformą cyfrową, która wielotorowo wspiera rozwój polskiej gospodarki.

Dr Marek Dietl prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA

