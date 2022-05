Ma być drożej na trasie na Katowice-Kraków. GDDKiA przeciwna

Początek wakacji ma przynieść podniesienie opłat za przejazdy autostradą A4 pomiędzy Katowicami, a Krakowem

Od początku wakacji kierowcy podróżujący samochodami osobowymi na każdej z bramek A4 zapłacą 13 zł, a nie 12 zł, jak to ma miejsce obecnie. Osoby, które prowadzą inne samochody, zapłacą z kolei 40 zł.

Wniosek jest motywowany wzrostem kosztów utrzymania autostrady i prowadzenia inwestycji - szybko rosnące w ostatnim czasie ceny usług, materiałów budowlanych, nośników energii wpływają także na działalność koncesjonariusza A4 Katowice-Kraków – skomentowała w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” Marta Dobrzańska reprezentująca spółkę Stalexport Autostrady.

W środę stanowisko w tej sprawie wydało GDDKiA. Ich zdaniem podwyżka jest niezasadna, a także nie bierze pod uwagę wojny za wschodnią granicą naszego kraju. Może też wpłynąć na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego na trasach lokalnych.

Prawo do podwyższenia opłaty za przejazd autostradą płatną wynika z umowy koncesyjnej. GDDKiA nie posiada realnych uprawnień do wpływania na decyzje związane ze zmianami stawek opłat, jeżeli są one zgodne z postanowieniami tej umowy. Niezależnie od tego, bezzwłocznie po otrzymaniu wniosku od koncesjonariusza, zwróciliśmy się z prośbą o rozważenie wszystkich okoliczności, które mogłyby wpłynąć na zmianę propozycji w zakresie podwyższenia stawki opłat za przejazd. Przede wszystkim zwróciliśmy uwagę na znaczną skalę podwyżki oraz na fakt, że prognozy ruchu na podstawie których podjęto decyzję o podwyższeniu opłat, nie uwzględniały trwającej od 24 lutego br. wojny na terenie Ukrainy. Konflikt ten ma znaczący wpływ zarówno na kwestie społeczne, jak i gospodarcze i nie można go pominąć w analizach dotyczących przyszłego ruchu na autostradzie A4. Zaapelowaliśmy więc do spółki Stalexport o co najmniej wstrzymanie się z planowaną podwyżką do momentu ustabilizowania się sytuacji politycznej za wschodnią granicą Polski. Jednym z efektów podwyżek, który należy wziąć pod uwagę, może być przeniesienie części ruchu na drogi alternatywne do autostrady A4. Wyższe koszty przejazdu mogą bowiem zachęcić kierowców np. pojazdów ciężkich, do omijania autostrady i korzystania z obciążonych już ruchem dróg lokalnych. To wiąże się natomiast ze spadkiem poziomu bezpieczeństwa zarówno samych kierowców, jak i innych uczestników ruchu, a także mieszkańców okolicznych miejscowości. Stoi również w sprzeczności z rolą, jaką mają pełnić autostrady w systemie komunikacyjnym kraju. - czytamy w stanowisku GDDKiA.

Onet, GDDKiA/KG