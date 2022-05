Największa farma fotowoltaiczna w Polsce powstaje dzięki współfinansowaniu PKO BP

Największy polski bank aktywnie włączył się w proces transformacji energetycznej Polski. PKO Bank Polski współfinansuje budowę największej farmy fotowoltaicznej w Europie środkowo-wschodniej, która powstaje w województwie pomorskim

Farma Zwartowo ma imponującą powierzchnię ok. 300 hektarów i jest zlokalizowana na Pomorzu, w powiecie wejherowskim. Kwota finansowania kolejnej fazy inwestycji wynosi 635 mln zł, z czego jedną trzecią stanowi udział PKO Banku Polskiego. Farma docelowo będzie dostarczała zieloną energię do ok. 153 tys. gospodarstw domowych.

Budowa ogromnej farmy postępuje zgodnie z planem, a pierwsza faza projektu zostanie uruchomiona już w czerwcu. Farma będzie generowała moc 204 MW w pierwszej fazie inwestycji, a docelowo 286 MW. Oznacza to, że rocznie wytworzy ok. 270 GWh zielonej energii. Inwestorem jest niemiecka firma Goldbeck Solar we współpracy z polską spółka Respect Energy. Grupa Goldbeck Solar działa aktywnie na rynku PV w 17 krajach. Respect Energy jest niezależnym sprzedawcą energii elektrycznej, działającym na polskim rynku od 2013 r. Koncentruje się wyłącznie na energii odnawialnej, nie tylko w zakresie handlu energią, ale również inwestuje w portfel aktywów wytwórczych.

Cieszymy się, że możemy uczestniczyć w finansowaniu największych projektów z obszaru odnawialnych źródeł energii, wspierając Goldbeck Solar w strategicznym partnerstwie ze spółką Respect Energy w realizacji tego ambitnego przedsięwzięcia. Farma Zwartowo doskonale wpisuje się w naszą politykę wspierania dekarbonizacji kraju. Na naszych oczach polska energetyka przechodzi dynamiczną transformację w stronę zeroemisyjności - mówi Ilona Wołyniec, Dyrektor Pionu Relacji z Klientami Strategicznymi i Finansowania Projektów w PKO Banku Polskim.

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego wspiera transformację energetyczną Polski i ogranicza negatywny wpływ swojej działalności operacyjnej na środowisko. Bank w 2020 roku rozpoczął uwzględnianie ryzyk ESG w procesie kredytowym dla klientów korporacyjnych oraz zaktualizował politykę kredytową dla sektorów wysokoemisyjnych. W 2021 r. PKO Bank Polski zwiększył wartość zielonego finansowania o 83 proc. w ujęciu rocznym, a co warte podkreślenia jego udział w sumie bilansowej banku był 3,5-krotnie wyższy niż udział finansowania wysokoemisyjnego. Zaangażowanie w finansowanie sektorów wysokoemisyjnych na koniec 2021 r. wynosiło 0,37 proc. sumy bilansowej, a w finansowanie zielone 1,3 proc.