Na skraju przemian w stronę zrównoważonego rozwoju

Konferencja Izby Domów Maklerskich rozpoczynająca się w poniedziałek w Bukowinie Tatrzańskiej, to coroczne spotkanie przedstawicieli polskiego rynku kapitałowego z udziałem inwestorów, spółek giełdowych, domów maklerskich, banków, organów rządowych, giełd i instytucji rozliczeniowych, organizacji biznesowych i samorządowych. W tym roku konferencja wraca do stacjonarnej formuły. Organizatorzy zapewniają jednak, że zachowują możliwość uczestniczenia w debatach on-line

XXII konferencja IDM poświęcona została wyzwaniom, jakie stoją przed firmami i instytucjami inwestycyjnymi i bankami, regulatorem i nadzorcą, ustawodawcą i administracją rządową, przedsiębiorstwami i inwestorami, a także giełdami i instytucjami rozliczeniowymi oraz wszystkimi uczestnikami rynku w związku z potrzebą dalszego rozwoju rynku kapitałowego. Rynku, który mierzy się z przemianami gospodarczymi XXI wieku, kryzysami, pandemią i wciąż aktualnymi wyzwaniami zrównoważonego rozwoju.

Wszyscy mamy świadomość wagi niezbędnych inwestycji w infrastrukturę, ochronę środowiska naturalnego, przebudowę systemu opieki zdrowotnej, transformację cyfrową, zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Można już dziś dowodzić, że środki publiczne i kredyty bankowe nie będą wystarczające. Rynek kapitałowy może pomóc w finansowaniu transformacji kluczowych sektorów gospodarki. „W dobie rosnących wyzwań ekologicznych i ograniczonych zasobów naturalnych, innowacyjny i równoważony rozwój gospodarczy to gwarancja postępu cywilizacyjnego. Im silniejszy będzie polski rynek kapitałowy, tym skuteczniej będzie mógł służyć rozwojowi gospodarczemu kraju i budowaniu zamożności obywateli.

Mocne wsparcie polityczne dla realizacji rządowej Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego w Polsce jest teraz ważne bardziej niż kiedykolwiek. Na szczeblu europejskim w centrum uwagi jest projekt Unii Rynków Kapitałowych, którego celem jest zmniejszenie zależności przedsiębiorstw od kredytów bankowych i zwiększenie udziału instrumentów rynku kapitałowego w finasowaniu gospodarki, analogicznie do systemu finansowego w USA. Może to mieć pozytywny wpływ nie tylko na pobudzenie inwestycji, ale także na stabilność systemu finansowego i zmniejszenie ryzyka systemowego” – czytamy na stronie tegorocznej konferencji.

W ramach kilkunastu dyskusji panelowych konferencji uczestnicy omówią tematy dotyczące budowania krajowej bazy inwestorów oraz zachęt dla krajowych przedsiębiorców do lokowania swoich spółek na giełdzie. Nie zabraknie tematu dotyczącego roli giełdy w Warszawie oraz wdrażania Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego jako narzędzia do pobudzania rozwoju rynku kapitałowego. Konferencja poruszy także zagadnienia związane z praktycznymi aspektami raportowania ESG i jego wpływem na wyceny oraz dostępem do finansowania dla emitentów. Zmiany trendów w komunikacji na rynku kapitałowym, wykorzystanie mediów społecznościowych przez emitentów w przekazywaniu informacji do inwestorów to kolejny panel zaplanowany w Bukowinie. W programie konferencji pojawi się także blok tematyczny dotyczący cyfrowej transformacji biznesu, przemian technologicznych i ich wpływu na rynek kapitałowy oraz rozwój usług maklerskich. Gotowość do udziału w konferencji zapowiedzieli m.in.dr hab. Jacek Jastrzębski, prof. UW, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Rafał Mikusińki, Wiceprzewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Katarzyna Szwarc, Pełnomocnik Ministra Finansów ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego, Ministerstwo Finansów, Paweł Borys, Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. i Piotr Tomaszewski, Prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

„Gazeta Bankowa” i portal wGospodarce.pl objęły konferencję patronatem. Zapraszamy na relacje i wywiady z uczestnikami konferencji w tv wPolsce.pl. XXII Konferencja Izby Domów Maklerskich uzyskała Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Więcej informacji na stronie izby - https://konferencja.idm.com.pl (mac)