Telewizja wPolsce. Kto atakuje Adama Glapińskiego?

Kto atakuje Adama Glapińskiego? Tym pytaniem rozpoczęła audycję Telewizji wPolsce Michalina Szymborska, w której udział wzięli Maciej Wośko, redaktor naczelny Gazety Bankowej i portalu wGospodarce.pl i Miłosz Manasterski z Agencji Informacyjnej.

Gdybyśmy słuchali uważnie opozycji to musielibyśmy stwierdzić, że Adam Glapiński jest odpowiedzialny za całe zło, które wydarzyło się w ostatnich kilku latach. Mieliśmy już do czynienia nie tylko ze zmasowanym atakiem, ale po prostu ze zwykłym ordynarnym hejtem wobec profesora Adama Glapińskiego obwinianego już o inflację, o wzrost rat kredytów, o sytuację gospodarczą, o skutki pandemii, o skutki kryzysu surowcowego. Właściwie dało się przypisać prezesowi Narodowego Banku Polskiego wszystkie rzeczy złe, które dzieją się w ostatnim czasie w gospodarce. Oczywiście inflacja jest zjawiskiem niezwykle niebezpiecznym dla gospodarki, niebezpiecznym przede wszystkim dla naszych portfeli, ale wyjaśniamy też od pewnego czasu, że z inflacją mierzą się gospodarki na całym świecie. Z takimi poziomami inflacji nie mieliśmy do czynienia od 20 – 30 lat. To jest skutek pandemii, to jest skutek wywołany lockdownami w ciągu dwóch ostatnich lat, to jest skutek kryzysu surowcowego i energetycznego, który zderza się z rzeczywistością postpandemiczną i to jest również skutek wojny na Ukrainie o czym mówił ostatnio prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden wyjaśniając jak wpłynęła ta wojna na wzrost inflacji, na taki skokowy wzrost inflacji w USA – powiedział Maciej Wośko.

Wczoraj w Sejmie to był prawdziwy seans nienawiści. Oczywiście obserwuję politykę polską nie od dziś i można by powiedzieć, że nic nie powinno nas zaskakiwać, a jednak opozycja dociera do kolejnych szczytów. Jak można nie mówić o wojnie, o pandemii, o działaniach rządu, które mają złagodzić problem wysokiej inflacji i hamowania jej za pomocą podnoszenia stóp procentowych. Opozycja liberalna, która krzyczałaby żeby wszystko zostawić wolnemu rynkowi i gdyby rządziła tak naprawdę nie robiła by nic żeby zatrzymać tę inflację w tym momencie atakowała personalnie, bardzo brutalnie, absolutnie nie merytorycznie profesora Glapińskiego – stwierdził Miłosz Manasterski.

