Media: Nieformalny szczyt szefów dyplomacji państw NATO

Wobec Finlandii, przymierzającej się do wejścia do NATO, Rosja może wykorzystać szerokie spektrum narzędzi oddziaływania – od hybrydowych, cybernetycznych po siłę wojskową. "Jeśli Rosja wierzy, że w ten sposób osiągnie swój cel, to tak, może to zrobić" – uważa były szef wywiadu wojskowego Pekka Toveri, wskazując na możliwe zakłócenia ważnych dla Finlandii przepraw morskich