Współpraca PZU z Igą Świątek nagrodzona!

Partnerstwo strategiczne największego polskiego ubezpieczyciela z pierwszą rakietą świata Igą Świątek zostało docenione Nagrodą Biznesu Sportowego DEMES za 2021 rok w kategorii „Projekt Sponsoringowy”.

PZU od roku jest głównym sponsorem Igi Świątek, która w ubiegłą niedzielę ponownie zwyciężyła w Turnieju WTA 1000 w Rzymie. Tylko w 2022 roku zawodniczka sięgnęła już po wygraną w pięciu turniejach. Aktualnie polska zawodniczka zajmuje pierwszą pozycję w rankingu WTA. W najbliższą niedzielę w Paryżu rozpoczyna się wielkoszlemowy Roland Garros, w którym wystąpi Świątek.

Dla PZU współpraca z Igą Świątek to promocja na arenie międzynarodowej oraz kreowanie pozytywnego wizerunku marki w Polsce – w tym docieranie do nowych grup klientów, szczególnie młodych osób. Była to również dobra decyzja biznesowa, ponieważ tylko w I kwartale 2022 r., współpraca z Igą Świątek w roli jej głównego sponsora przyniosła PZU blisko 21 mln zł ekwiwalentu reklamowego, a w ciągu ostatnich 12 miesięcy – już prawie 63 mln zł.

Iga Świątek jest także ambasadorką programu prewencyjnego PZU Dobra Drużyna. To ogólnopolski program mający na celu ochronę zdrowia i propagowanie zdrowego stylu życia. Polega na dofinansowaniu organizacji amatorskich zajęć, obozów, turniejów i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia, w tym osób z niepełnosprawnością.

