Ponad 45 tysięcy dzieci ze wsparciem od PZU

PZU udzieli wsparcia 352 podmiotom, które zajmują się organizacją zajęć, obozów, turniejów oraz zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży

Z dofinansowania w 43 dyscyplinach skorzysta ponad 45 tysięcy dzieci i młodzieży z klubów, stowarzyszeń, związków sportowych z całej Polski, którzy dołączą do Dobrej Drużyny PZU. Program rozrasta się bardzo dynamicznie – w rok od jego ogłoszenia ma już ponad 70 tysięcy członków. Kapitanem Dobrej Drużyny PZU jest najlepsza tenisistka na świecie – Iga Świątek.

10 maja PZU rozpoczął otwarty nabór wniosków w ramach programu prewencyjnego Dobra Drużyna PZU. Do 30 czerwca każdy podmiot mógł złożyć wniosek i ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 5 tys. zł, 10 tys. zł lub 15 tys. zł, celem zakupu sprzętu i strojów sportowych, wynajmu obiektów na treningi, udziału w turniejach, czy np. organizacji zawodów sportowych.

Zainteresowanie tegorocznym naborem do programu prewencyjnego Dobra Drużyna PZU było ogromne. Wsparcie trafi do ponad 350 organizacji, które prowadzą szkolenie w 43 dyscyplinach sportowych. Dzięki temu dziś do Dobrej Drużyny PZU dołączyło ponad 45 tysięcy dzieci i młodzieży z całej Polski. Zależy nam, aby młodzi Polacy mieli zapewnione równe szanse, dlatego wsparcie w ramach programu trafi głównie do organizacji sportowych z mniejszych miejscowości. Liczymy, że środki z naszego programu prewencyjnego wpłyną na zwiększenie aktywności fizycznej wśród najmłodszych, a być może przyczynią się do odkrycia wielkiego sportowego talentu na miarę kapitana Dobrej Drużyny PZU Igi Świątek – podkreśla dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, prezes zarządu PZU.

Wsparcie dla organizacji sportowych w całej Polsce

Po analizie formalnej wszystkich nadesłanych wniosków dofinansowanie otrzymają 352 podmioty, zajmujące się szkoleniem sportowym oraz organizacją zajęć dla dzieci i młodzieży.

Przyjęto trzy progi finansowania:

• próg I 15 000 zł – zakwalifikowano 74 podmioty,

• próg II 10 000 zł – zakwalifikowano 100 podmiotów,

• próg III 5 000 zł – zakwalifikowano 178 podmiotów.

Środki finansowe z programu prewencyjnego „Dobra Drużyna PZU” trafią do ponad 45 000 dzieci w całym kraju. PZU dofinansuje prowadzenie zajęć w 43 dyscyplinach sportowych. Zaczynając od najbardziej popularnych gier zespołowych (piłka nożna, piłka ręczna, siatkówka, koszykówka), przez sporty zimowe (narciarstwo, łyżwiarstwo szybkie, hokej na lodzie), dyscypliny związane z wodą (żeglarstwo, windsurfing, kajakarstwo, wioślarstwo, pływanie), lekkoatletykę, akrobatykę, gimnastykę sportową i sztuki walki, aż po coraz bardziej popularny w naszym kraju teqball, czyli odbijanie piłki nad specjalnie zaprojektowanym stołem. Dofinansowanie można wykorzystać do końca tego roku, a pełna lista beneficjentów jest dostępna na stronie internetowej dobradruzynapzu.pl.

Sport to zdrowie

Wsparcie klubów, drużyn i organizacji sportowych w ramach programu prewencyjnego Dobra Drużyna PZU w znacznym stopniu wpłynie na zwiększenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w Polsce. Ideą PZU jest, aby młodzi pasjonaci sportu mieli możliwość uprawiania wielu dyscyplin, żeby docelowo móc wybrać tę, w której będą chcieli się doskonalić. Skala programu Dobra Drużyna PZU, który obejmuję całą Polskę, wpływa na rozszerzenie oferty sportowo-edukacyjnej zarówno w miastach jak i w mniejszych miejscowościach z trudniejszym dostępem do rozwiniętej infrastruktury sportowej czy zajęć w mniej popularnych dyscyplinach. Największą zaletą zachęcenia osób przed 18. roku życia do aktywności fizycznej jest jednak poprawa zdrowia. Sport, w znacznym stopniu wpływa na poprawę kondycji fizycznej, sprawności i wytrzymałości, wzmacnia układ immunologiczny. Zmniejsza ryzyko chorób cywilizacyjnych, takich jak cukrzyca. Dzięki treningom poprawia się także nastrój, koncentracja, jakość snu, a nawet pewność siebie. Dla dzieci zajęcia sportowe są ważne również ze względów społecznych – uczęszczając na nie uczą się pracy w grupie, zasad fair play i samodyscypliny. Stają się one także bardziej odporne na stres i łatwiej znoszą porażki, co jest przydatną umiejętnością w dorosłym życiu.

Ambasadorzy inspirują dzieci

Do aktywności fizycznej najmłodszych zachęcają ambasadorzy Dobrej Drużyny PZU. Jej kapitanem jest najlepsza na świecie tenisistka Iga Świątek, która dla wielu młodych pasjonatów sportu jest wzorem do naśladowania. Jej popularność sprawia, że obserwujemy rosnące zainteresowanie tenisem w Polsce. Oprócz Świątek, w gronie ambasadorów programu znaleźli się również: utytułowany tancerz na wózku inwalidzkim Paweł Karpiński, młodzi lekkoatleci Jakub Bembenek i Patryk Tylus oraz piłkarze Marcin Pietryka i - niedawno powołany w skład Dobrej Drużyny PZU piłkarz Stali Mielec – Leandro Messias Dos Santos. Ambasadorzy programu Dobra Drużyna PZU inspirują początkujących zawodników i mają ten sam cel co największy polski ubezpieczyciel – rozwój młodych Polaków i wspieranie ich w drodze do spełniania sportowych marzeń.

Szczegóły dot. programu Dobra Drużyna PZU można znaleźć na stronie dobradruzynapzu.pl

