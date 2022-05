Garniewski: Transformacja energetyczna powinna przyspieszyć

Czy wojna na Ukrainie i związane z nią trudne do przewidzenia konsekwencje negatywnie wpłyną na projekty transformacji energetycznej i tzw. „zazielenienie” rynku kapitałowego? To pytanie budzi wiele emocji i w dzisiejszych czasach ma kluczowe znaczenie – tym bardziej, że wyzwania przed sektorem energetycznym również lawinowo rosną wraz z piętrzącymi się problemami po wybuchu rosyjskiej agresji.

-Z całą pewnością biznesowi jest najtrudniej odpowiedzieć na te pytania, ponieważ – oprócz tego, że staramy się realizować zielone projekty i strategię nakreśloną w 2019 roku – do 2030 roku – nie zakładaliśmy takiego wydarzenia, jakim jest dzisiejsza wojna na Ukrainie. To wydarzenie nie zmienia jednak podejścia do realizacji naszej strategii - mówi Marek Garniewski, dyrektor inwestycyjny Orlen Venture Capital w rozmowie z Maciejem Wośko podczas XXII Konferencji Izby Domów Maklerskich w Bukowinie Tatrzańskiej.