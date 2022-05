Prezes IDM: Zaufanie inwestorów bazuje na rzetelnej informacji

Rynek kapitałowy funkcjonuje wtedy, kiedy oszczędzający mają zaufanie do rynku, jeżeli mają rzetelne informacje – wówczas część swoich oszczędności mogą oni przeznaczyć na rynek kapitałowy, tj. dla najbardziej dynamicznych, innowacyjnych firm, które potrzebują kapitału na rynku kapitałowym - mówi Waldemar Markiewicz, prezes Izby Domów Maklerskich w rozmowie z Maciejem Wośko podczas XXII Konferencji Izby Domów Maklerskich w Bukowinie Tatrzańskiej

Maciej Wośko: Jak ważna jest edukacja finansowa? Potrzebna jest edukacja na temat występujących na rynku różnego rodzaju ryzyk, zarówno po stronie klientów, jak i uczestników rynku, także w kontekście makroryzyk, pandemii i wojny na Ukrainie.

Rynek kapitałowy funkcjonuje wtedy, jeżeli oszczędzający mają zaufanie do rynku, jeżeli mają rzetelne informacje – wówczas część swoich oszczędności mogą oni przeznaczyć na rynek kapitałowy, tj. dla najbardziej dynamicznych, innowacyjnych firm, które potrzebują kapitału na rynku kapitałowym. To są te firmy, które się szybko rozwijają, którym bank mówi, skoro tak się szybko rozwijasz, zwiększ swoje kapitały własne.

W Bukowinie Tatrzańskiej w dniach od 15 do 18 maja trwa XXII konferencja Domów Maklerskich. Jej tematem przewodnim jest „Rynek kapitałowy wobec przemian gospodarczych XXI wieku i wyzwań zrównoważonego rozwoju”. Paneliści dyskutują m.in. nad tym jak wykorzystać to, co najlepszego może zaoferować giełda, aby przyspieszyć odbudowę gospodarczą Polski.

