Unijna komisarz: Rosja nie jest wiarygodnym partnerem handlowym

Zakręcając gaz Polsce i Bułgarii, Rosja pokazała, że nie jest wiarygodnym partnerem handlowym - oświadczyła w czwartek w Parlamencie Europejskim unijna komisarz ds. energii Kadri Simson

Trzy tygodnie temu Rosja zakręciła kurek Bułgarii i Polsce. Wszyscy odczuwamy tego skutki. Rosja nie jest wiarygodnym partnerem handlowym. Wczoraj (w środę - PAP) Komisja przedstawiła plan REPowerEU, który proponuje, jak wycofać się z używania rosyjskich paliw kopalnych w naszym systemie i przejść na czystą energię - mówiła Simson w trakcie debaty poświęconej bezpieczeństwu i solidarności energetycznej wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę i w kontekście odcięcia przez Gazprom dostaw surowca do Polski i Bułgarii.

Nie jest dobrym pomysłem przejście z jednego importu na drugi. Nie o to chodzi. Musimy inaczej podejść do naszych surowców. Musimy także pamiętać, że nasza polityka to coś, co bardzo mocno wpływa na Ukrainę i nasze bliskie sąsiedztwo. (…) Musimy być panami naszego systemu energetycznego, za niego odpowiadać i być też wzorem dla reszty świata. To jest nasz cel. Obecne wydarzenia są nieprzewidywalne, więc trzeba działać szybko - postulowała Estonka.