Premier: Silna, wiarygodna, solidarna - taka jest Polska w NATO

Silna, wiarygodna, solidarna - taka jest Polska w NATO i takie jest NATO w Polsce. 24 lata w najsilniejszym Sojuszu na świecie - oświadczył premier Mateusz Morawiecki w niedzielę.

Szef rządu we wpisie na Twitterze przypomniał, że 12 marca 1999 roku Polska weszła do NATO. „Weszliśmy do sojuszu państw wolnych, które nawzajem zobowiązują się do obrony swojego bezpieczeństwa” - wskazał.

„Silna, wiarygodna, solidarna - taka jest Polska w NATO. I takie jest NATO w Polsce. 24 lata w najsilniejszym Sojuszu na świecie” - podkreślił w premier w kolejnym wpisie.

Polska, Czechy i Węgry otrzymały zaproszenie do członkostwa w Pakcie Północnoatlantyckim podczas szczytu w Madrycie w 1997 r. Ministrowie spraw zagranicznych przekazali dokumenty ratyfikacyjne sekretarz stanu USA Madeleine Albright w amerykańskim mieście Independence 12 marca 1999 r.

PAP/kp